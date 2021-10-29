В Бишкеке открылся новый пункт, где можно сделать ПЦР диагностику COVID-19

В целях оказания качественной услуги и исключения контакта с сотрудниками, на базе Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно эпидемиологического надзора (ДПЗиГСЭН) введен в эксплуатацию новый пункт для забора биоматериала на ПЦР диагностику коронавирусной инфекции.

Прием осуществляется по адресу Фрунзе 535 (вход отдельный с обратной стороны по улице Жумабека). Стоимость ПЦР-тестирования составляет 788 сом.

Кроме этого гражданам Кыргызстана ДПЗиГСЭН оказывает бесплатные услуги социально-уязвимым слоям населения, лицам выезжающим за рубеж по причине здоровья при наличии подтверждающих документов, пенсионерам старше 65 лет при наличии пенсионного удостоверения, детям до 7 лет, а также инвалидам I и II группы.

Заборный пункт работает 7 дней в неделю без выходных и праздничных дней.

Прием анализов:

пн-пт - 8-00 - 15-00

сб-вс - 8-00 - 12-00

Выдача результатов

пн-пт - 18-00 - 22-00

сб-вс - 16-00 - 20-00