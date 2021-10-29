Минтруда КР и ВПП ООН продолжат двухстороннее сотрудничество

В Бишкеке вчера, 28 октября, министр труда, социального обеспечения и миграции КР Кудайберген Базарбаев встретился с временно исполняющим обязанности странового директора ВПП ООН в КР Майкл Хаггинсом, заместителем странового директора Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций в КР Дэвид Хильке. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов по текущим проектам и договорились о продолжении двухстороннего сотрудничества в рамках нового странового стратегического плана, который будет продолжением действующего "Странового стратегического плана ВПП ООН КР на 2018-2022 годы".

Кудайберген Базарбаевич поблагодарил представителей ВПП ООН за намерение продолжить данное направление, а также рассказал, что в рамках своей поездки 25-26 октября в Баткенскую область ознакомился с результатами данных проектов.

"Нам необходимо думать о следующем новом пятилетнем плане. Новый страновой стратегический план должен базироваться на цели и задачи, обозначенные в "Национальной программе развития КР до 2026 года", утвержденного указом президента КР, с акцентом на основополагающее обязательство "не оставить никого позади" целей устойчивого развития", - сказал Базарбаев.

Министр обозначил самые необходимые направления, которые должны работать совместно с ВПП ООН как: увеличить охват население мерами государственной политики в области содействия занятости населения.

"С 2018 года по 2021 года в айыльных округах Ошского, Джалал-Абадского, Баткенского, Нарынского и Таласского областей было реализовано 3 тысячи 232 проектов, из них: инфраструктурных 2 тысячи 164, обучающих 512 и доходоприносящих 77582 малоимущих семей. В рамках реализации данных проектов было распределено 18661 тонн продовольствия (мука, растительное масло)", - добавил Кудайберген Базарбаевич.

В завершение встречи, министр поблагодарил ВПП ООН за поддержку, оказываемую КР, и выразил надежду на дальнейшее продолжение плодотворного сотрудничества.