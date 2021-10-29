Сегодня комсомолу 103 года. Коммунисты поздравляют всех

По случаю исполняющейся сегодня 103-й годовщины рождения комсомола лидер Партии коммунистов Кыргызстана, экс-депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев эксклюзивно для VB.KG передал свои поздравления:

- Комсомол - это молодость, комсомол - это задор и энтузиазм, комсомол - это школа жизни. И, конечно же, яркий пример воспитания молодежи, причем удачный. Поздравляю всех читателей VB.KG с днем рождения ВЛКСМ, желаю крепости духа и здоровья! Коммунистическая идея победит обязательно! – считает Масалиев.

Его товарищ по партии Шералы Эгембердиев, профессор департамента гуманитарных и фундаментальных дисциплин университета "Адам", присоединяется к поздравлениям для читателей VB.KG: "С нашим общим праздником юности, товарищества, созидания! Мы все - воспитанники комсомола, которые и сегодня не теряют оптимизма. Хотелось бы пожелать нынешней молодежи перенять ответственное отношение к жизни, своим обязанностям. Чувствовать ответственность перед обществом, браться за любые дела со свойственной молодежи энергией и задором".

экскурс

Согласно мемуарам технического секретаря Политбюро ЦК ВКП(б) и личного секретаря Сталина в 1920-х годах Бориса Бажанова, бежавшего в январе 1928 года из СССР в Персию и далее в Британскую Индию и во Францию, основателем комсомола был Лазарь Шацкин: "Это он придумал комсомол и был его создателем и организатором. Сначала он был генеральным секретарем ЦК комсомола, но потом, копируя Ленина, который официально не возглавлял партию, Шацкин, скрываясь за кулисами руководства комсомола, ряд лет им бессменно руководил со своим "лейтенантом" Оскаром Тархановым".

Одним из первых комсомольцев Кыргызстана был Юсуп Абдрахманов. Он в 1920 году в президиуме III Всероссийского съезда комсомола в Москве сидел рядом с лидером всей страны Лениным и имел с ним продолжительную беседу о положении в Туркестане.

В год основания комсомола, 1918-й, было 22 тысячи комсомольцев. А в середине 1980-х численность комсомола достигла 42 миллионов человек. Тогда в комсомоле состояла почти вся молодежь СССР в возрасте от 14 до 28 лет.