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Посольство Кыргызстана в Японии провело открытый урок о Кыргызстане

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- Айжан Мамбеталиева
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29 октября посольством Кыргызстана в Японии для учеников школы Акабане города Токио был проведен открытый урок о Кыргызстане.

Для школьников были организованы презентация, тематическая викторина, показ народных музыкальных инструментов и фотостенд, рассказывающий о природе Кыргызстана.

Также ученики школы Акабане попробовали свои умения в кыргызской национальной игре "Ордо", являющейся одной из дисциплин Всемирных игр кочевников, а также ловкость в игре "жоолук таштамай" (подбросить платок).

Открытый урок предоставил хорошую возможность для ознакомления японских школьников с историей и традициями нашей страны.


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URL: https://www.vb.kg/408598
Теги:
посольство, школа, Япония, Кыргызстан
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