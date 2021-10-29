Посольство Кыргызстана в Японии провело открытый урок о Кыргызстане

29 октября посольством Кыргызстана в Японии для учеников школы Акабане города Токио был проведен открытый урок о Кыргызстане.

Для школьников были организованы презентация, тематическая викторина, показ народных музыкальных инструментов и фотостенд, рассказывающий о природе Кыргызстана.

Также ученики школы Акабане попробовали свои умения в кыргызской национальной игре "Ордо", являющейся одной из дисциплин Всемирных игр кочевников, а также ловкость в игре "жоолук таштамай" (подбросить платок).

Открытый урок предоставил хорошую возможность для ознакомления японских школьников с историей и традициями нашей страны.