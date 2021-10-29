Мэр Бишкека поздравил столичных транспортников

Мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев поздравил столичных транспортников с профессиональным праздником – Днем работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

В своей поздравительной речи градоначальник поблагодарил водителей за неустанный и добросовестный труд и неоценимый вклад в развитие транспортной системы города.

"В результате интенсивного развития рыночных отношений, город Бишкек стал объектом массового притока граждан из других регионов республики и соседних государств. Это, в свою очередь, значительно увеличило объем пассажирских перевозок в столице, создав достаточно сложные условия для работы транспортников. Но, несмотря на трудности, наши сотрудники с достоинством исполняют свой служебный и человеческий долг, с утра и до поздней ночи, в жару и в холод, перевозят пассажиров", - отметил Айбек Джунушалиев.

Также отличившиеся сотрудники городских транспортных служб награждены Почетными грамотами и благодарственными письмами мэрии города Бишкек.