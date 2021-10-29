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Мэр Бишкека поздравил столичных транспортников

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- Айжан Мамбеталиева
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Мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев поздравил столичных транспортников с профессиональным праздником – Днем работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

В своей поздравительной речи градоначальник поблагодарил водителей за неустанный и добросовестный труд и неоценимый вклад в развитие транспортной системы города.

"В результате интенсивного развития рыночных отношений, город Бишкек стал объектом массового притока граждан из других регионов республики и соседних государств. Это, в свою очередь, значительно увеличило объем пассажирских перевозок в столице, создав достаточно сложные условия для работы транспортников. Но, несмотря на трудности, наши сотрудники с достоинством исполняют свой служебный и человеческий долг, с утра и до поздней ночи, в жару и в холод, перевозят пассажиров", - отметил Айбек Джунушалиев.

Также отличившиеся сотрудники городских транспортных служб награждены Почетными грамотами и благодарственными письмами мэрии города Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/408601
Теги:
мэрия, праздник, транспорт, Бишкек, мэр
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