В Бишкеке задержали мужчину за мошенничество в особо крупном размере

В Бишкеке задержали мужчину, подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба Октябрьского УВД.

Сообщается, что в ГУВД Бишкека с письменным заявлением обратился гражданин А.Р. с просьбой принять меры в отношении граждан по имени М.Э. и А.Ч., которые в мае 2015 года, войдя в его доверие под предлогом предоставления права собственности на квартиру расположенную по улице И.Ахунбаева, завладели денежными средствами в сумме 21 тысяча 850 долларов США и автомобилем марки "Range Rover" стоимостью 36 тысяч долларов США. После чего, не выполняя обещанного по настоящее время, скрывали своё местонахождение.

13 августа 2018 года Следственной службой УВД Свердловского района Бишкека было возбуждено уголовное дело по статье 166 (мошенничество, старая редакция) УК КР.

В мае текущего года данное уголовное дело передано в производство следственной службы Октябрьского РУВД.

Оперативниками службы криминальной милиции УВД Октябрьского района был установлен и задержан в Бишкеке подозреваемый в совершении мошенничества М.Э. 1962 года рождения и доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК КР водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Кроме этого, продолжаются дальнейшие следственные действия и оперативные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию гражданина А.Ч. для проведения необходимых специальных следственных действий для дачи юридической оценки его действиям.