Пограничники стран СНГ проведут операции по охране рубежей Содружества

В Сочи прошло 83-е заседание Совета командующих Пограничными войсками (СКПВ) стран СНГ. Его участниками стали делегации пограничных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Участие в заседании также приняли представители Исполнительного комитета СНГ, Антитеррористического центра, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств Содружества, Секретариата ОДКБ.

В ходе заседания, по информации СКПВ, была проанализирована обстановка на внешних рубежах СНГ, тенденции ее развития в 2022 году, итоги деятельности Совета за 2021 год, ход выполнения Программы сотрудничества в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2021–2025 годы, результаты совместных специальных пограничных операций и вопросы их организации на очередной период.

Также обсуждались меры по активизации информационного взаимодействия, вопросы развития сотрудничества в научно-исследовательской и образовательной сферах деятельности.

В связи с обострением ситуации в Афганистане принято решение усилить мониторинг обстановки, складывающейся в афганском приграничье. Речь шла и о реализации ряда межгосударственных программ в противодействии трансграничной преступности. С учетом складывающейся обстановки Совет утвердил планы подготовки и проведения совместных операций "Запад-2022" и "Сархад-2022", которые пройдут на территории Беларуси и Узбекистана соответственно.

В приветствии, которое направил участникам Совета председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев, сказано, что дальнейшее углубление взаимодействия стран Содружества в сфере обеспечения пограничной безопасности остается одним из приоритетных направлений деятельности. И является необходимым условием для эффективной борьбы с терроризмом и трансграничной преступностью, успешного развития экономических и культурных связей, а также для решения других жизненно важных задач.

Лебедев также выразил уверенность в том, что курс на развитие системы обеспечения пограничной безопасности стран СНГ имеет реальную долгосрочную перспективу. А плодотворный обмен опытом самостоятельной и совместной работы погранведомств будет способствовать повышению эффективности взаимодействия и углублению партнерских отношений в данной сфере.

Накануне этого заседания в Сочи встретились руководители международно-правовых структур пограничных ведомств стран СНГ. Они подчеркнули, что геополитическая реальность как никогда вызывает необходимость объединения усилий этих государств в области защиты национальных интересов в пограничной сфере - на основе общепринятой системы взглядов, определенной в Концепции согласованной пограничной политики.