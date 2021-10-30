Погода
$ 84.70 - 84.90
€ 98.12 - 99.47

Пограничники стран СНГ проведут операции по охране рубежей Содружества

189  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Сочи прошло 83-е заседание Совета командующих Пограничными войсками (СКПВ) стран СНГ. Его участниками стали делегации пограничных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Участие в заседании также приняли представители Исполнительного комитета СНГ, Антитеррористического центра, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств Содружества, Секретариата ОДКБ.

В ходе заседания, по информации СКПВ, была проанализирована обстановка на внешних рубежах СНГ, тенденции ее развития в 2022 году, итоги деятельности Совета за 2021 год, ход выполнения Программы сотрудничества в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2021–2025 годы, результаты совместных специальных пограничных операций и вопросы их организации на очередной период.

Также обсуждались меры по активизации информационного взаимодействия, вопросы развития сотрудничества в научно-исследовательской и образовательной сферах деятельности.

В связи с обострением ситуации в Афганистане принято решение усилить мониторинг обстановки, складывающейся в афганском приграничье. Речь шла и о реализации ряда межгосударственных программ в противодействии трансграничной преступности. С учетом складывающейся обстановки Совет утвердил планы подготовки и проведения совместных операций "Запад-2022" и "Сархад-2022", которые пройдут на территории Беларуси и Узбекистана соответственно.

В приветствии, которое направил участникам Совета председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев, сказано, что дальнейшее углубление взаимодействия стран Содружества в сфере обеспечения пограничной безопасности остается одним из приоритетных направлений деятельности. И является необходимым условием для эффективной борьбы с терроризмом и трансграничной преступностью, успешного развития экономических и культурных связей, а также для решения других жизненно важных задач.

Лебедев также выразил уверенность в том, что курс на развитие системы обеспечения пограничной безопасности стран СНГ имеет реальную долгосрочную перспективу. А плодотворный обмен опытом самостоятельной и совместной работы погранведомств будет способствовать повышению эффективности взаимодействия и углублению партнерских отношений в данной сфере.

Накануне этого заседания в Сочи встретились руководители международно-правовых структур пограничных ведомств стран СНГ. Они подчеркнули, что геополитическая реальность как никогда вызывает необходимость объединения усилий этих государств в области защиты национальных интересов в пограничной сфере - на основе общепринятой системы взглядов, определенной в Концепции согласованной пограничной политики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408603
Теги:
ОДКБ, Погранслужба, Кыргызстан, военное сотрудничество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  