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В Японии стартовали продажи летающих мотоциклов

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- Айжан Мамбеталиева
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Японский производитель дронов ALI Technologies начал продавать ховербайки - летающие мотоциклы без колес. XTurismo Limited Edition доступен всем желающим за 680 тысяч долларов, что составляет более 47,5 миллиона рублей.

Ховербайк представляет собой похожий на дрон аппарат с ДВС в качестве силовой установки для 2 больших винтов, также на байке установлены 4 малых винта, работающих от электродвигателя, который питается от аккумуляторов. Вес машины 300 килограммов, максимальная скорость составляет 100 километров в час, а время в воздухе - 40 минут. Вместо колес на ховербайке установлены полозковые шасси.

По словам генерального директора ALI Technologies, на таком мотоцикле нельзя ездить по дорогам общего пользования в силу действующего японского законодательства, поэтому машина скорее подойдёт любителям езды на гоночных трассах. Как отметил представитель вендора, их ховербайк может подойти и спасательным службам для использования его в труднодоступных местах, где затруднительно использование обычной техники.


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URL: https://www.vb.kg/408609
Теги:
дороги, транспорт, Япония
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