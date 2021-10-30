В Японии стартовали продажи летающих мотоциклов

Японский производитель дронов ALI Technologies начал продавать ховербайки - летающие мотоциклы без колес. XTurismo Limited Edition доступен всем желающим за 680 тысяч долларов, что составляет более 47,5 миллиона рублей.

Ховербайк представляет собой похожий на дрон аппарат с ДВС в качестве силовой установки для 2 больших винтов, также на байке установлены 4 малых винта, работающих от электродвигателя, который питается от аккумуляторов. Вес машины 300 килограммов, максимальная скорость составляет 100 километров в час, а время в воздухе - 40 минут. Вместо колес на ховербайке установлены полозковые шасси.

По словам генерального директора ALI Technologies, на таком мотоцикле нельзя ездить по дорогам общего пользования в силу действующего японского законодательства, поэтому машина скорее подойдёт любителям езды на гоночных трассах. Как отметил представитель вендора, их ховербайк может подойти и спасательным службам для использования его в труднодоступных местах, где затруднительно использование обычной техники.