Военным ветеранам Кыргызстана передали медоборудование от минобороны России

Руководитель военного атташата при посольстве России в Кыргызстане полковник Игорь Довбня от минобороны России передал медоборудование и оргтехнику руководству республиканского совета ветеранов войны, правоохранительных органов и труженников тыла министерства обороны Кыргызстана Мырзакану Субанову.

Передача состоялась в присутствии министра обороны Кыргызстана Бактыбека Бекболотова. По его словам очень важно что российские военные помогают военным ветеранам Кыргызстана.

"Наша дружба родилась исторически, когда наши деды сражались с фашизмом. И в скором времени мы будем отмечать 80-летие подвига Панфиловской дивизии и других формирований, которые формировались из призывников Киргизской ССР. И мы рады, что и в прошлом году - в самое сложное время ковида, военные медики России пришли нам на помощь, и теперь наши ветераны получают оборудование,которое поможет нашим докторам следить за здоровьем военных в запасе и военнослужащих. Все полученное будет передано по акту в поликлинику минобороны", - пояснил министр обороны.

Сам руководитель организации военных ветеранов Мырзакан Субанов рассказал, что помощь была оказана оперативно, согласно перечню, который составили военные медики Кыргызстана. Также он обратился к министру обороны с просьбой учесть мнение военных пенсионеров Кыргызстана и сохранить гостиницу "Семетей" в ведении минобороны. И напомнил, что много раз поднимался вопрос о том, что когда-то Дом офицеров был передан под здание КРСУ, а военные остались без своего Дома культуры, плюс по-вандалистки разрушен музей Панфиловской дивизии. И хотелось бы чтобы эти вопросы были решены, поскольку в наше время особенно важна работа с личным составом.

Министр обороны Кыргызстана пояснил, что все эти вопросы стоят на повестке дня, идет поиск оптимального решения.

Затем руководитель военного атташата Игорь Довбня, помощник военного атташе Ринат Гатаулин были награждены медалями министерства обороны КР.

Корреспонденты VB.KG побывали в поликлинике минобороны, разговаривали с врачами, медперсоналом. Все рады, что теперь у них появится больше аппаратуры.

"Переданное медоборудование для нас очень ценно, поскольку оно более современное, позволяет оказывать квалифицированную помощь" - считают медработники.