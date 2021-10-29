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Кыргызстанка победила в Международном конкурсе педагогического мастерства

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- Евгений Денисенко
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В Минске состоялось подведение итогов и торжественное награждение победителей VIII Международного конкурса педагогического мастерства преподавателей русского языка и литературы "Хрустальная чернильница". В тройку лучших вошла Анаргуль Джолдубаева, учитель средней школы № 9 имени Абдыкадыра Садыкова (город Нарын, Кыргызстан) и победительница конкурса "Русский язык в Кыргызстане – новые горизонты".

Этот конкурс проводят Фонд "Русский мир" и Международный педагогический клуб при поддержке Министерства образования Республики Беларусь. Его цели, как заявлено, - распространение перспективного опыта педагогов в деле развития культуроориентированного образования, изучения русского языка и литературы, повышение мотивация педагогов к творческому саморазвитию и профессиональному росту, повышение общественной значимости учительской профессии, привлечение внимания общественности к проблемам образования.

В нынешнем году конкурс, как рассказали в автономной некоммерческой организацией "Русская Гуманитарная миссия", был посвящен творчеству Ф.М. Достоевского. В общей сложности участие в нем приняли 274 преподавателя из разных стран мира. Во второй тур прошли только 12 человек – учителя из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Казахстана, Молдовы, России, Узбекистана, Украины, Венгрии, Италии, Словакии и ДНР.

Для победы конкурсантам надо было за полчаса раскрыть свой талант преподавателя и провести урок в незнакомом классе.

По словам Анаргуль Джолдубаевой, ей помог и опыт, приобретенный ранее на конкурсе "Русский язык в Кыргызстане - новые горизонты". Этот проект реализуется в КР Русской Гуманитарной Миссией на средства гранта президента Российской Федерации, при поддержке Министерства образования и науки Кыргызской Республики.

В конкурсе "Хрустальная чернильница" представитель Кыргызстана принимал участие впервые.


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URL: https://www.vb.kg/408619
Теги:
образование, Кыргызстан, учитель
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