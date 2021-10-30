В Бишкеке в некоторых районах ожидается отключение газа

В Бишкеке в некоторых районах будут отключения природного газа. Об этом сообщает пресс-служба компании "Газпром Кыргызстан".

Сообщается, что с 1 ноября по 5 ноября запланировано отключение газопровода среднего давления по ул. Джаманбаева, 8/1 и 8/2 для врезки новых пользователей.

Район отключения: мкр. Нижний Джал, ул. Дооронбек Садырбаева - Гагарина - пр. Мира - пер. Пожарского - Медерова - Абая - Ахунбаева -Ташкумырская - Ажыбек баатыра.

Компания сообщает, что приостановка подачи природного газа необходима для соблюдения требований правил техники безопасности.