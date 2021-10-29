В КР дискуссии о развитии сотрудничества ЕАЭС и ЕС практически не проходят

Тема "Большой Евразии" и развития сотрудничества между ЕАЭС и ЕС очень перспектива и интересна для большой площадки в Бишкеке. Она периодически появляется на дискуссионных площадках в Москве, в Казане, в Уфе, а РК, в Белоруссии. Однако в КР такие дискуссии о развитии сотрудничества ЕАЭС и ЕС практически не проходят. О "Большой Евразии" мы вообще не говорим. Это редкая для КР дискуссия. Об этом на круглом столе: "Значение для Кыргызстана экономического партнерства ЕАЭС и ЕС" сообщил известный экономист Кубат Рахимов.

Он напомнил, что в целом, идею "Большая Евразия" продвигают давно. И в 2016 году она появилась в концепции внешней политики России: Европейский союз, ЕАЭС, ШОС, АСЕАН.

- Если смотреть на аспекты взаимодействия ЕС и ЕАЭС, то евразийская интеграция – вторая в мире. На первом месте стоит европейская. ЕАЭС остановился лишь на уровне экономического союза, не допуская политической интеграции. При этом для ЕС ЕАЭС – это третий торговый партнер после США и Китая. Экономика важна, как и объемы торговли. Просто нужно понимать, можем ли мы двигаться дальше? После 2014 года, то есть, после майдана и Крыма, представители ЕАЭС продолжали регулярно бывать на всех мероприятиях в ЕС. А значит, контакты в рамках этих объединений важны, - подчеркнул Кубат Рахимов.

По мнению экономиста, сейчас в приоритетах КР активное взаимодействие в рамках ЕС и ЕАЭС.

- Что касается оси ЕАЭС и ЕС, мы видим, что ЕС сталкивается с нехваткой высококвалифицированных работников. Правда, украинский кризис немного помог ЕС в части специалистов. Только Польша переменила более 2 млн. граждан Украины. Поэтому, миграционный вектор и ЕС-ЕАЭС требует глубокого изучения. Нам нужно понимать, что помимо высококвалифицированных специалистов, всегда есть спрос на низкую конкуренцию. Но сможем ли мы быть конкурентоспособными с нашими соседями, другой вопрос, - уверен Рахимов.

Что касается ЕАЭС с точки зрения интеграции, то, по мнению экономиста, это, в первую очередь, Таможенный союз, а во вторых - союз технических регламентов.

- Парадокс в том, что на 85% техрегламент ЕАЭС совпадает с европейским. Это большой плюс. В тот момент, когда будет взаимное признание лабораторных испытаний, и рядом со значком ЕАЭС, появится значок ЕС, наша продукция станет конкуретоспособной. ЕЭК надо сконцентрироваться на том, чтобы произошла унификация технических регламентов. Это выгодно всем, - добавил Кубат Рахимов.

Отметим, организатором мероприятия выступил Общественный фонд "Евразиялык муун" ("Евразийское поколение").