ГКНБ провел командно-штабные учения "Ош-Антитеррор-2021" (видео)

В Кыргызстане вчера, 29 октября, в городе Ош и Ошской области состоялись командно-штабные учения "Ош-Антитеррор-2021". Как сообщает пресс-служба ГКНБ, учения проводились с целю отработки действий сил и средств территориальных подразделений компетентных органов города Ош и Ошской области по подготовке и проведению антитеррористической операции по пресечению захвата и угона воздушного судна в зоне ответственности Ошского филиала МАМ. Также сообщается, что целью учений явилась правильная межведомственная координация, фактическое взаимодействие, а также повышение боевой выучки специальных подразделений и слаженность их действий.

В рамках учений созван территориальный оперативный штаб, под управлением которого были отработаны координация и взаимодействие сил и средств субъектов антитеррористической деятельности и других государственных органов в случае угрозы террористического характера.

На завершающем этапе командно-штабных учений "Ош-Антитеррор-2021" в аэропорту Оша специальным подразделением ГКНБ КР проведена силовая операция по пресечению попытки угона воздушного судна условной преступной группой и освобождению заложников.