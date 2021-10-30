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Землю накроют магнитные бури планетарного масштаба

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- ВБ
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Первый контакт магнитного поля Земли с плазмой, которую накануне выбросило Солнце, произойдет в субботу, 30 октября, примерно в 10:00 мск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лабораторию рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Скорость облака составляет около 800 километров в секунду. Его удар по Земле вызовет магнитные бури планетарного масштаба. По силе и продолжительности они будут крупнейшими за последние несколько лет. Облако накроет Землю примерно на двое суток.

"Пиковые значения колебаний будут соответствовать магнитным бурям уровня три по пятибалльной шкале. Если это так, то по совокупности силы и продолжительности магнитные бури станут крупнейшими за последние несколько лет", - сообщили ученые.

За прошедшие сутки на Солнце зарегистрировали 14 вспышек, в том числе две сильные класса M и одну - максимального класса X. Ученые оценивают вчерашний всплеск солнечной активности как один из крупнейших за последние годы. Они отмечают, что вспышки произошли в области Солнца, которая сейчас находится практически точно напротив Земли, поэтому солнечный удар по нашей планете "будет нанесен с максимальной силой".


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URL: https://www.vb.kg/408637
Теги:
наука, погода, здоровье
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