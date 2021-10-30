"Газпром" и Молдавия договорились о продлении контракта на поставку газа

"Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа с 1 ноября сроком на пять лет

Об этом сообщает "Лента" со ссылкой на российскую компанию.

Соответствующий протокол по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере был подписан по итогам завершившихся в Санкт-Петербурге переговоров председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера, вице-премьера Молдовы Андрея Спыну и Председателя Правления "Молдовагаза" Вадима Чебана.

Договор заключили на пять лет. Поставки российского сырья потребителям Молдовы начнутся с 1 ноября на взаимовыгодных условиях, подчеркнули в компании. Советник Спыну Алина Мерлич заявила, что цена для Молдовы будет ниже рыночной, а российский газ обойдется Кишиневу дешевле любых других источников.

В Министерстве инфраструктуры Молдавии отметили, что стороны согласовали формулу расчета цены, а также аудита долга, накопленного компанией "Молдовагаз". Помимо этого участники консультаций условились о продолжении переговоров, которые позволят установить график платежей.

Срок договоренностей Молдавии и "Газпрома" о поставках истек 30 сентября 2021 года. После этого страна столкнулась с газовым кризисом, из-за дефицита газа власти были вынуждены ввести режим ЧП. В октябре Молдавия получила газ по краткосрочному контракту на один месяц по цене 790 долларов за тысячу кубометров.

Также Молдавия обращалась к Евросоюзу с просьбой о чрезвычайных поставках природного газа из-за его нехватки. В ответ председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов предоставить молдавским властям грант в размере 60 миллионов евро для борьбы с последствиями энергетического кризиса. В то же время верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз не будет финансировать покупку Молдавией газа у "Газпрома".