В столице прошел общегородской субботник

В Бишкеке вчера, 30 октября, во всех столичных районах прошли массовые субботники.

В мероприятии приняли участие около 5 тысяча 370 человек и более 319 организаций и учреждений, задействовано 38 машин спецтехники. Об этом сообащет пресс-служба мэрии.

Во всех четырех районах города на субботниках активное участие приняли жители районов, работники муниципальных территориальных управлений, работники всех служб районов, студенты вузов, а также организации, предприятии и хозяйствующие субъекты.

В Ленинском районе на уборку вышли 96 организаций и учреждений в количестве 2002 человек. Участники наводили порядок на прилегающей территории муниципальной администрации, ирригационных сетях, внутридомовых территориях, парках, скверах и улицах района. Собрано и вывезено более 95 кубических метров мусора. Произведена санитарная очистка территории площадью более 43 320 тыс. квадратных метров.

В Октябрьском районе в субботнике приняли участие 45 организаций и учреждений в количестве 918 человек. Участниками были убраны территории, прилегающие к зданиям, внутридомовые территории и посажены 250 деревьев саженцев в парке Ынтымак.

В Первомайском районе на субботник вышли 85 организаций и учреждений в количестве 1250 человек.

В субботнике Свердловского района приняли участие 93 организации в количестве 1200 человек.

Все структурные и муниципальные подразделения столичного муниципалитета, МТУ города так же вышли на уборку города.

Сотрудники МП "Бишкектеплоэнерго" и Управления городского здравоохранения навели порядок на улице Бакаева, а также очистили парк и ирригационные сети. Собрали и вывезли более 210 кубов мусора.

Работники Городского управления социального развития очистили от мусора свои прилегающие территории. Сотрудники Управления образования привели порядок в сквере на пересечении улиц Боконбаева и Турусбекова.

До обеда вывезено 210 кубометра мусора.