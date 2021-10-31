Погода
$ 84.75 - 84.90
€ 97.52 - 98.82

В столице прошел общегородской субботник

207  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке вчера, 30 октября, во всех столичных районах прошли массовые субботники.

В мероприятии приняли участие около 5 тысяча 370 человек и более 319 организаций и учреждений, задействовано 38 машин спецтехники. Об этом сообащет пресс-служба мэрии.

Во всех четырех районах города на субботниках активное участие приняли жители районов, работники муниципальных территориальных управлений, работники всех служб районов, студенты вузов, а также организации, предприятии и хозяйствующие субъекты.

В Ленинском районе на уборку вышли 96 организаций и учреждений в количестве 2002 человек. Участники наводили порядок на прилегающей территории муниципальной администрации, ирригационных сетях, внутридомовых территориях, парках, скверах и улицах района. Собрано и вывезено более 95 кубических метров мусора. Произведена санитарная очистка территории площадью более 43 320 тыс. квадратных метров.

В Октябрьском районе в субботнике приняли участие 45 организаций и учреждений в количестве 918 человек. Участниками были убраны территории, прилегающие к зданиям, внутридомовые территории и посажены 250 деревьев саженцев в парке Ынтымак.

В Первомайском районе на субботник вышли 85 организаций и учреждений в количестве 1250 человек.

В субботнике Свердловского района приняли участие 93 организации в количестве 1200 человек.

Все структурные и муниципальные подразделения столичного муниципалитета, МТУ города так же вышли на уборку города.

Сотрудники МП "Бишкектеплоэнерго" и Управления городского здравоохранения навели порядок на улице Бакаева, а также очистили парк и ирригационные сети. Собрали и вывезли более 210 кубов мусора.

Работники Городского управления социального развития очистили от мусора свои прилегающие территории. Сотрудники Управления образования привели порядок в сквере на пересечении улиц Боконбаева и Турусбекова.

До обеда вывезено 210 кубометра мусора.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408644
Теги:
субботник, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  