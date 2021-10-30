Статистика COVID-19 в КР: 81 человек заразился, 2 умерли
По данным республиканского штаба на 30 октября, в республике зарегистрировано 81 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Из них
в Бишкеке - 27;
в Оше – 1;
в Чуйской области – 29;
в Ошской области – 2;
в Таласской области – 4;
в Нарынской области – 0;
в Иссык-Кульской области – 13;
в Джалал-Абадской области– 3;
в Баткенская области – 2.
Выздоровели за сутки 75 человек.
Скончались - 2.
В стационарах на лечении находятся 719, и на амбулаторном 711 человек