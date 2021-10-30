Статистика COVID-19 в КР: 81 человек заразился, 2 умерли

По данным республиканского штаба на 30 октября, в республике зарегистрировано 81 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Из них

в Бишкеке - 27;

в Оше – 1;

в Чуйской области – 29;

в Ошской области – 2;

в Таласской области – 4;

в Нарынской области – 0;

в Иссык-Кульской области – 13;

в Джалал-Абадской области– 3;

в Баткенская области – 2.

Выздоровели за сутки 75 человек.

Скончались - 2.

В стационарах на лечении находятся 719, и на амбулаторном 711 человек