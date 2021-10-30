Погода
$ 84.70 - 84.90
€ 98.12 - 99.47

Кыргызстанцы приняли участие в международной Неделе русского языка

117  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Неделя русского языка в зарубежных государствах" прошла в течение 25-29 октября по инициативе российской стороны. Участие в проекте, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, приняли граждане Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Словакии, Катара, Ливии, Чехии, Испании, Австрии, США, Иордании.

Проект, как сообщается, реализуется в целях развития международного гуманитарного сотрудничества, поддержки и продвижения русского языка за рубежом исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры совместно с вузами, представителями общественных организаций и литературного сообщества.

Программа недели предусматривала проведение лекций, семинаров, круглых столов, занятий и встреч по вопросам преподавания, изучения русского языка за рубежом, популяризации русской культуры с участием педагогов, учащихся образовательных организаций автономного округа и зарубежных стран.

В церемонии открытия "Недели русского языка" (она прошла с учетом эпидемиологической обстановки в дистанционной форме) приняли участие губернатор Югры Наталья Комарова, представитель Министерства иностранных дел РФ в Екатеринбурге Александр Харлов, ректор Государственного института русского языка имени А.С.Пушкина Маргарита Русецкая, сотрудники Россотрудничества в ряде стран-участниц, представители зарубежных вузов, гимназий с преподаванием на русском языке.

Как подчеркнул Александр Харлов, продвижение русского языка в зарубежных странах является одним из приоритетных направлений внешней политики России.

А Наталья Комарова рассказала о возможностях, которые предоставляет Югра в сфере международного сотрудничества. Речь идет, в том числе о проектах: "Неделя русского языка в зарубежных государствах", фестивале чтецов на русском языке, о языковых программах Сургутского и Югорского госуниверситетов, реализуемых для абитуриентов из различных стран.

Кроме того, Югра внесла свои предложения в формирование комплексной государственной программы по защите и продвижению русского языка в мире, о которой в рамках просветительского марафона "Новое знание" в сентябре текущего года заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408649
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  