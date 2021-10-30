Кыргызстанцы приняли участие в международной Неделе русского языка

"Неделя русского языка в зарубежных государствах" прошла в течение 25-29 октября по инициативе российской стороны. Участие в проекте, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, приняли граждане Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Словакии, Катара, Ливии, Чехии, Испании, Австрии, США, Иордании.

Проект, как сообщается, реализуется в целях развития международного гуманитарного сотрудничества, поддержки и продвижения русского языка за рубежом исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры совместно с вузами, представителями общественных организаций и литературного сообщества.

Программа недели предусматривала проведение лекций, семинаров, круглых столов, занятий и встреч по вопросам преподавания, изучения русского языка за рубежом, популяризации русской культуры с участием педагогов, учащихся образовательных организаций автономного округа и зарубежных стран.

В церемонии открытия "Недели русского языка" (она прошла с учетом эпидемиологической обстановки в дистанционной форме) приняли участие губернатор Югры Наталья Комарова, представитель Министерства иностранных дел РФ в Екатеринбурге Александр Харлов, ректор Государственного института русского языка имени А.С.Пушкина Маргарита Русецкая, сотрудники Россотрудничества в ряде стран-участниц, представители зарубежных вузов, гимназий с преподаванием на русском языке.

Как подчеркнул Александр Харлов, продвижение русского языка в зарубежных странах является одним из приоритетных направлений внешней политики России.

А Наталья Комарова рассказала о возможностях, которые предоставляет Югра в сфере международного сотрудничества. Речь идет, в том числе о проектах: "Неделя русского языка в зарубежных государствах", фестивале чтецов на русском языке, о языковых программах Сургутского и Югорского госуниверситетов, реализуемых для абитуриентов из различных стран.

Кроме того, Югра внесла свои предложения в формирование комплексной государственной программы по защите и продвижению русского языка в мире, о которой в рамках просветительского марафона "Новое знание" в сентябре текущего года заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.