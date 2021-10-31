В РФ могут прекратить прием в колледжи и техникумы по ряду профессий

Отказаться от приема в российские колледжи и техникумы по 43 профессиям – с такой инициативой выступило Министерство просвещения РФ. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту приказа данного ведомства, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом приказа вносятся изменения в 43 федеральных государственных образовательных стандарта среднего профессионального образования, утвержденных приказами Министерства образования и науки Российской Федерации и министерства просвещения Российской Федерации, в части прекращения приема на обучение по ним с 31 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

Такая мера, как заявлена, продиктована необходимостью приведения структуры подготовки кадров со средним профессиональным образованием в соответствие с актуальными потребностями на рынке труда, а также укрупнения профессий и специальностей по принципу расширения квалификаций.

Перестать обучать предлагается, в том числе, по таким направлениям, как рекламный агент, младшая медсестра по уходу за больными, младший ветеринарный фельдшер, судовой повар, парикмахер, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, водитель городского электротранспорта и другим.

Вместе с тем, в начале сентября правительство РФ расширило перечень наиболее востребованных для экономики страны профессий. В обновленный список добавили 55 специальностей и 35 профессий, включая такие сферы, как робототехника, логистика, медицина, сельское хозяйство, строительство, туризм. Также в перечне есть специальности из социальной сферы и сферы обслуживания.