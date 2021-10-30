Президенты Турции и Азербайджана открыли аэропорт в городе Физули

Главы Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган ввели в эксплуатацию Международный аэропорт Физули.

Эрдогана встретил президент Азербайджана, и вместе они перерезали ленту, символизирующую открытие воздушной гавани.

Эрдоган стал первым главой государства, прилетевшим в новый аэропорт, и это его третий официальный визит в освобожденный город после конфликта в прошлом году, когда Физули вернулся Азербайджану.

В прошлом году очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. Подписание документа спровоцировало политический кризис в Ереване.