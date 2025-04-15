Погода
$ 87.35 - 87.75
€ 98.70 - 99.62

"Мягкая сила" с британским акцентом: Лондон выращивает лояльную элиту в КР

1534  0
- Анвар Ажиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В последние годы в Кыргызстане активизировалась деятельность зарубежных неправительственных организаций, позиционирующих себя как "помощников" в развитии молодежи и гражданского общества. Однако за красивыми лозунгами о "поддержке образования" и "укреплении демократии" часто скрываются далеко не безобидные цели.

"Центральноазиатский молодежный альянс" - британский проект по выращиванию лояльных кадров

Особую обеспокоенность вызывает деятельность структуры под названием "Центральноазиатский молодежный альянс", созданной при поддержке престижных лондонских учебных заведений и британских дипломатических миссий.

Механизм воздействия выстроен крайне изощренно:

▪ Под предлогом развития международного сотрудничества проводятся масштабные мероприятия (например, недавний саммит в Королевском колледже Лондона собрал более 250 студентов из Центральной Азии)

▪ Процесс начинается с безобидных дискуссий о будущем региона, но быстро трансформируется в программу подготовки "агентов влияния"

▪Статистика показывает, что большинство участников таких программ через несколько лет занимают ключевые позиции в госструктурах и бизнесе

Трехэтапная схема британского влияния:

1 - Отбор "перспективных" кадров

Через систему грантов и образовательных программ тщательно отбирают амбициозных студентов из Кыргызстана, где уровень жизни остается низким, а возможности для молодежи ограничены.

2 - Идеологическая обработка

Под видом "обмена опытом" студентов постепенно вовлекают в прозападные дискуссии, внушая, что:

▪ Будущее Кыргызстана - в ориентации на Запад

▪ Сотрудничество с Россией и Китаем якобы "тормозит прогресс"

▪ Необходимо принимать чуждые кыргызскому обществу ценности (ЛГБТ, радикальный феминизм)

3 - Интеграция во власть

Наиболее перспективных выпускников продвигают в:

▪ Государственные структуры

▪ Международные организации

▪ Местные НПО

Через 10–15 лет они могут занимать ключевые посты, принимая решения в угоду западным кураторам.

Почему это опасно для Кыргызстана?

▪ Историческая преемственность колониальной политики

Современные методы "мягкой силы" - продолжение борьбы Великобритании за влияние в Центральной Азии с XIX века.

▪ Двойная угроза

Ослабление позиций традиционных партнёров (Россия, Китай)

Получение доступа к природным ресурсам региона

▪ Экономическое проникновение

На фоне образовательных программ отмечается рост британских инвестиций в ключевые сектора кыргызской экономики.

▪ Риск "цветных революций"

Опыт Украины и Грузии показывает: западные НПО часто становятся инструментом дестабилизации.

Тревожные сигналы

▪ Местные власти часто поддерживают такие инициативы, не осознавая их последствий

▪ Участие официальных представителей Кыргызстана в мероприятиях альянса создает видимость легитимности

Что делать?

✔ Ужесточить контроль за иностранными НПО, особенно финансируемыми из Великобритании и США

✔ Создать альтернативные образовательные программы с упором на национальные интересы и сотрудничество с ЕАЭС, ОДКБ, ШОС

✔ Усилить патриотическое воспитание молодежи

Если не противодействовать этим процессам, через несколько лет Кыргызстан может получить поколение чиновников, работающих не на благо страны, а в интересах западных структур. Современные методы "мягкого влияния" представляют большую угрозу, чем традиционные формы внешнего воздействия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408663
Теги:
Великобритания, вуз, НПО, Кыргызстан, ОДКБ, ШОС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  