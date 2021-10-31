Президент КР Садыр Жапаров подарил книги бишкекскому школьнику

В Бишкеке ученик 4-го класса средней школы № 8 Арсен Мукаев написал письмо, адресованное главе государства. В нем любознательный мальчик рассказывал о своем интересе к чтению книг про космос, динозавров, птиц и животных. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

Прочитав письмо школьника, Садыр Жапаров решил подарить ему несколько энциклопедических книг.

Сотрудники администрации президента посетили дом мальчика и вручили ему энциклопедии от имени главы государства.

Арсен Мукаев поблагодарил президента, отметив, что в течении нескольких лет направлял в администрацию президента письма, но внимание на него обратил только Садыр Жапаров. Мальчик очень любит читать и постоянно посещает библиотеки.