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Президент КР Садыр Жапаров подарил книги бишкекскому школьнику

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке ученик 4-го класса средней школы № 8 Арсен Мукаев написал письмо, адресованное главе государства. В нем любознательный мальчик рассказывал о своем интересе к чтению книг про космос, динозавров, птиц и животных. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

Прочитав письмо школьника, Садыр Жапаров решил подарить ему несколько энциклопедических книг.

Сотрудники администрации президента посетили дом мальчика и вручили ему энциклопедии от имени главы государства.

Арсен Мукаев поблагодарил президента, отметив, что в течении нескольких лет направлял в администрацию президента письма, но внимание на него обратил только Садыр Жапаров. Мальчик очень любит читать и постоянно посещает библиотеки.


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URL: https://www.vb.kg/408664
Теги:
президент, школа, Садыр Жапаров
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