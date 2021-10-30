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Бишкекзеленхоз раздает дрова малоимущим

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке сотрудники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" начали раздачу имеющихся дров малоимущим семьям.

360 малообеспеченных семей, согласно предоставленному списку Управления социальной защиты мэрии города Бишкек будут обеспечены древесным топливом, в целях реализации отопительного сезона 2021-2022.

Предприятием планируется передать около 540 кубометра дров на безвозмездной основе, которые в свою очередь были собраны в результате обрезки сухостойных деревьев и ветвей на муниципальной территории города Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/408665
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