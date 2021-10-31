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Выборы 2021: избирателей просят проверить себя в списках

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане жители до 12 ноября должны проверить себя в списках избирателей, на выборы депутатов в ЖК, назначенных на 28 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Контрольные списки избирателей вывешены во всех 2494 избирательных участках - 2435 на территории страны и 59 избирательных участков за рубежом, также согласно выборному законодательству контрольные списки избирателей размещены на государственном портале избирателей "Тизме" - https://tizme.gov.kg/.

Количество избирателей в контрольных списках избирателей составляет: по единому округу - 3 699 046 граждан, по одномандатным округам - 3 621 751 граждан. В сравнении с количеством участников референдума (всенародного голосования) по проекту Закона КР "О Конституции Кыргызской Республики" прошедших 11 апреля 2021 года, общее количество избирателей увеличилось на 92 845 граждан.

Уточнение списка избирателей, проводится – с 19 сентября по 12 ноября 2021 года (включительно).

Окончательный список избирателей будет размещен на портале "Тизме" 18 ноября.

До 12 ноября 2021 года (включительно) избиратели могут уточнить себя в списке избирателей:

  1. позвонив по номеру 1255 или 119;
  2. на сайте tizme.gov.kg;
  3. на избирательном участке;
  4. отправив СМС на номер 119 с указанием своего ПИН - персонального идентификационного номера в паспорте, вы получите номер и адрес Вашего избирательного участка (Отправка СМС сообщения и звонок бесплатные).
  5. В случае обнаружения любой ошибки или неточности, а также отсутствия в списке избирателей, Вы вправе до 12 ноября 2021 года (включительно) обратиться в соответствующую участковую избирательную комиссию с заявлением об уточнении данных в списке избирателей, с приложением к нему копии паспорта гражданина КР. При этом избиратель проходит биометрическую идентификацию.

Заявление можно также подать в электронном формате, через сервис "Кабинет избирателя" на сайте "tizme.gov.kg", с прохождением авторизации в установленном законодательством порядке.

Граждане, не прошедшие биометрическую регистрацию, могут пройти данную процедуру и актуализировать свои паспортные данные в Центрах обслуживания населения (ЦОНы).

Граждане Кыргызской Республики, включенные в список избирателей загранучреждений, временно находящиеся на территории КР, вправе до 12 ноября 2021 года (включительно) обратиться в соответствующую участковую избирательную комиссию для включения в список избирателей. Гражданам, постоянно проживающим на территории КР, кроме этого необходимо также обратиться в ЦОН по месту жительства для актуализации паспортных данных.


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URL: https://www.vb.kg/408676
Теги:
выборы, #Выборы2021, избиратели
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