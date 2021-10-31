Выборы 2021: избирателей просят проверить себя в списках

В Кыргызстане жители до 12 ноября должны проверить себя в списках избирателей, на выборы депутатов в ЖК, назначенных на 28 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Контрольные списки избирателей вывешены во всех 2494 избирательных участках - 2435 на территории страны и 59 избирательных участков за рубежом, также согласно выборному законодательству контрольные списки избирателей размещены на государственном портале избирателей "Тизме" - https://tizme.gov.kg/.
Количество избирателей в контрольных списках избирателей составляет: по единому округу - 3 699 046 граждан, по одномандатным округам - 3 621 751 граждан. В сравнении с количеством участников референдума (всенародного голосования) по проекту Закона КР "О Конституции Кыргызской Республики" прошедших 11 апреля 2021 года, общее количество избирателей увеличилось на 92 845 граждан.
Уточнение списка избирателей, проводится – с 19 сентября по 12 ноября 2021 года (включительно).
Окончательный список избирателей будет размещен на портале "Тизме" 18 ноября.
До 12 ноября 2021 года (включительно) избиратели могут уточнить себя в списке избирателей:
Заявление можно также подать в электронном формате, через сервис "Кабинет избирателя" на сайте "tizme.gov.kg", с прохождением авторизации в установленном законодательством порядке.
Граждане, не прошедшие биометрическую регистрацию, могут пройти данную процедуру и актуализировать свои паспортные данные в Центрах обслуживания населения (ЦОНы).
Граждане Кыргызской Республики, включенные в список избирателей загранучреждений, временно находящиеся на территории КР, вправе до 12 ноября 2021 года (включительно) обратиться в соответствующую участковую избирательную комиссию для включения в список избирателей. Гражданам, постоянно проживающим на территории КР, кроме этого необходимо также обратиться в ЦОН по месту жительства для актуализации паспортных данных.