Выборы 2021: избирателей просят проверить себя в списках

В Кыргызстане жители до 12 ноября должны проверить себя в списках избирателей, на выборы депутатов в ЖК, назначенных на 28 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Контрольные списки избирателей вывешены во всех 2494 избирательных участках - 2435 на территории страны и 59 избирательных участков за рубежом, также согласно выборному законодательству контрольные списки избирателей размещены на государственном портале избирателей "Тизме" - https://tizme.gov.kg/.

Количество избирателей в контрольных списках избирателей составляет: по единому округу - 3 699 046 граждан, по одномандатным округам - 3 621 751 граждан. В сравнении с количеством участников референдума (всенародного голосования) по проекту Закона КР "О Конституции Кыргызской Республики" прошедших 11 апреля 2021 года, общее количество избирателей увеличилось на 92 845 граждан.

Уточнение списка избирателей, проводится – с 19 сентября по 12 ноября 2021 года (включительно).

Окончательный список избирателей будет размещен на портале "Тизме" 18 ноября.

До 12 ноября 2021 года (включительно) избиратели могут уточнить себя в списке избирателей:

позвонив по номеру 1255 или 119; на сайте tizme.gov.kg; на избирательном участке; отправив СМС на номер 119 с указанием своего ПИН - персонального идентификационного номера в паспорте, вы получите номер и адрес Вашего избирательного участка (Отправка СМС сообщения и звонок бесплатные). В случае обнаружения любой ошибки или неточности, а также отсутствия в списке избирателей, Вы вправе до 12 ноября 2021 года (включительно) обратиться в соответствующую участковую избирательную комиссию с заявлением об уточнении данных в списке избирателей, с приложением к нему копии паспорта гражданина КР. При этом избиратель проходит биометрическую идентификацию.

Заявление можно также подать в электронном формате, через сервис "Кабинет избирателя" на сайте "tizme.gov.kg", с прохождением авторизации в установленном законодательством порядке.

Граждане, не прошедшие биометрическую регистрацию, могут пройти данную процедуру и актуализировать свои паспортные данные в Центрах обслуживания населения (ЦОНы).

Граждане Кыргызской Республики, включенные в список избирателей загранучреждений, временно находящиеся на территории КР, вправе до 12 ноября 2021 года (включительно) обратиться в соответствующую участковую избирательную комиссию для включения в список избирателей. Гражданам, постоянно проживающим на территории КР, кроме этого необходимо также обратиться в ЦОН по месту жительства для актуализации паспортных данных.