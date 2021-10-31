ЦИК зарегистрировала 321 кандидата по одномандатным избирательным округам

В Кыргызстане Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов зарегистрировала 321 кандидата, баллотирующегося по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов ЖК КР, назначенных на 28 ноября 2021 года.

В разрезе областей количество кандидатов следующее:

Баткенская область – 37 кандидатов,

Ошская область – 59 кандидатов,

Жалал-Абадская область – 50 кандидатов,

Таласская область – 15 кандидатов,

Чуйская область – 63 кандидата,

Г.Бишкек – 27 кандидатов,

Нарынская облсть – 29 кандидатов,

Иссык-Кульская – 41 кандидат.

Ознакомиться с данными и программами кандидатов можно на сайте ЦИК КР в разделе "Кандидаты и партии", там же будет размещена информация об избирательных фондах кандидатов.