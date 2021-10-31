Глава ВОЗ Гебрейесус предупредил о риске появления нового опасного вируса

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил о возможном появлении нового вируса, который не удастся сдержать. Сообщают РИА Новости. https://ria.ru/20211030/virus-1756968201.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

"С биологической точки зрения несомненно то, что когда-то появится другой вирус, который мы просто не будем в состоянии сдержать", - заявил он в ходе встречи министров здравоохранения и финансов стран "Большой двадцатки".

По мнению главы ВОЗ, необходимо извлечь уроки из нынешней пандемии, чтобы подготовиться к следующей.

Как отметил Гебрейесус, мировому сообществу нужна "усиленная" ВОЗ, новый финансовый механизм для обеспечения борьбы с пандемиями и более эффективное управление путем создания совета по финансированию борьбы с угрозами в сфере здравоохранения и подписания соглашения о борьбе с пандемиями.

Ранее глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса завершится, если человечество решит так сделать, поскольку у мира есть все необходимые инструменты для победы над заболеванием.

По словам Гебрейесуса, цель вакцинировать по меньшей мере 40% населения каждой страны мира к концу года "достижима", но для этого государства и компании должны действовать в соответствиями со своими заявлениями. Он призвал страны, которые достигли целевого показателя, в том числе членов "Большой двадцатки", отдать приоритет международного механизму COVAX и африканскому фонду Avat.