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В Бишкеке убирают рекламные конструкции, портящие облик столицы

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке демонтируют рекламные конструкции. Как сообщает пресс-служба мэрии, демонтаж проводится с целью улучшения эстетического облика столицы. Демонтажные работы проводят инспекторы Управления землепользования и строительства мэрии совместно с сотрудниками районных администраций и Бишкекглавархитектуры.

В работе оказывают содействие также муниципальные предприятия "Бишкекзеленхоз" и "Бишкексвет".

Сообщается, что убраны рекламные конструкции по следующим адресам:

- В Ленинском районе по проспекту Чуй от бульвара Молодой Гвардии до проспекта Манаса. Демонтировано: 14 - баннеров, 13 - растяжек, 5 - штендеров, 4 - лайтбокса, 3 - пано.

- В Первомайском районе по проспекту Чуй от проспекта Манаса до улицы Тоголок Молдо. Демонтировано: 44 - баннера, 16 - штендеров, 6 - указателей (лайтбоксы), 2 - железных ограждения, 1 - силомер.

- В Октябрьском районе по улице Ахунбаева от проспекта Чынгыза Айтматова до улицы Байтик Баатыра.

Демонтировано: 23 - баннера, 5 - штендеров, 7 - металлических ограждений, 8 - железных стоек.


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URL: https://www.vb.kg/408680
Теги:
Бишкекглавархитектура, реклама, Бишкек, незаконная реклама
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