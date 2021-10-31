В Бишкеке простились с драматургом Маром Байджиевым

В Бишкеке сегодня, 31 октября, простились с кыргызским писателем, кавалером орденов "Манас" и "Данакер III степени", заслуженным деятелем Кыргызской ССР, членом Национальной киноакадемии Кыргызстана, драматургом Маром Байджиевым. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры.

Прощальная панихида проходила возле Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Малдыбаева.

Собравшиеся высоко оценили вклад Мар Байджиева в развитие кыргызской культуры и искусства, отмечалось, что его бессмертные произведения навсегда останутся в памяти кыргызского народа. Мар Байджиев всю свою жизнь посвятил формированию кыргызской культуры, почти всю свою карьеру он занимался драматическим, кино и театральным искусством, оставаясь заметной фигурой в обществе.

На церемонии прощания присутствовали государственный секретарь КР Суюнбек Касмамбетов, министр культуры Азамат Джаманкулов, государственные и общественные деятели, деятели культуры, родственники и общественность.

Прощание транслировалось в прямом эфире на ОТРК и сопровождалось почетным караулом КР.