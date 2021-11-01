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Мусорный полигон. В серьезность намерений эстонской фирмы верится с трудом

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- Сергей Швец
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На санитарном полигоне Бишкека возобновились работы по рекультивации. Спустя полтора года эстонская компания, которая является подрядчиком проекта, соизволила продолжить начатое. Однако иностранцев предупредили: еще одно нарушение с их стороны - и контракт будет расторгнут.

Тема утилизации бытовых отходов набила оскомину как у горожан, так и у столичных властей. И немудрено, ведь центральную свалку не могут привести в порядок уже десять лет. Еще в 2011 году появился проект, предусматривающий рекультивацию старого санитарного полигона, строительство нового, а также возведение сортировочной линии. Помимо этого, он включает приобретение мусорных контейнеров и специальной техники. Финансируются все работы Европейским банком реконструкции и развития - 22 миллиона евро. Половина из 22 миллионов евро является грантом, а вторая часть - льготный кредит.

Несмотря на наличие самого главного - денег, постоянно возникают различные проблемы. То размеры полигона по факту оказались больше, чем планировалось, поэтому пришлось вносить изменения в документацию. То подрядчик неожиданно свернул все работы и уехал из страны на полтора года.

Последнее очень сильно возмутило мэра Айбека Джунушалиева. Еще будучи исполняющим обязанности, он неоднократно выезжал на свалку и изучал ситуацию. Результатом этого стало указание расторгнуть контракт с эстонской подрядной организацией в лице Ehitusfirma Rand Ja Tuulberg AS. На недавней пресс–конференции градоначальник объяснил свое решение так:

- Из 22 миллионов евро освоена уже половина, но реальных изменений на мусорном полигоне не видно. А все потому, что ни один из заявленных видов работ не выполнен в полном объеме.

Мы изучили информацию об Ehitusfirma Rand Ja Tuulberg AS, и выяснилось, что фирма никогда не выполняла проекты в области переработки мусора. Поэтому непонятно, как она вообще могла выиграть конкурс. По итогам анализа принято решение расторгнуть с ней контракт, о чем компания и была уведомлена соответствующим образом.

И вдруг на прошлой неделе муниципалитет сообщил, что работы по рекультивации на санитарном полигоне возобновлены. Это произошло после того, как власти в течение сентября дважды уведомляли ЕБРР о намерении разорвать контракт с подрядной организацией.

В ходе состоявшихся переговоров представители компании заявили, что готовы возобновить работы как можно скорее. Даже утвержден план мероприятий по устранению задымления на свалке. В нем указаны виды работ по ликвидации очагов дыма и срок, который составляет два месяца. Если какое–либо из условий не будет выполнено вовремя, то это станет основанием для расторжения контракта.

Однако в серьезность намерений эстонской фирмы верится с трудом. Согласно условиям договора, подписанного еще летом 2017 года, работы должны были завершиться в 2019–м. А в апреле 2020–го подрядчик полностью остановил работы. На тот момент он выполнил лишь 34 процента объема контракта.


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URL: https://www.vb.kg/408693
Теги:
мэрия, Бишкек, Кыргызстан, свалка
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