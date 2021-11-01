В России выявили максимальное число случаев коронавируса с начала пандемии

В России по данным на 31 октября, выявили 40 993 случая коронавируса за сутки, это максимальное число с начала пандемии. Сообщает агентство "Лента. Ру".

Таким образом, общее число заражений по стране с начала пандемии составило 8 513 790.

При этом днем ранее в стране зарегистрировали 40 251 нового пациента с подтвержденным COVID-19.

Наибольшее число зараженных выявили в Москве (7603), Санкт-Петербурге (3597) и Московской области (2737). Меньше всего пациентов с подтвержденной инфекцией оказалось в Магаданской области (37), Чукотском автономном округе (19) и Ненецком автономном округе (18).

Вчера за сутки скончались от осложнений 1158 человек. За весь период зафиксировано 238 538 летальных исходов с COVID-19.

При этом выздоровели и были выписаны из больницы 27 115 пациентов. По данным оперштаба, с начала пандемии вылечились от инфекции 7 358 539 человек.