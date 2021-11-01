Эксперт рассказала о влиянии "Дельта"-штамма COVID-19 на голос

Среди постковидного синдрома у переболевших "Дельта"-штаммом коронавируса часто проявляется изменение голоса. Об этом 31 октября "Известиям" рассказала замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По ее словам, постковидный синдром может быть выражен снижением когнитивных функций, утомляемостью, а также воспалением носоглотки.

"В настоящее время мы чаще отмечаем более выраженную утомляемость, длительные воспалительные изменения носоглотки, изменения голоса, нарушения памяти, снижение так называемых когнитивных функций (сообразительности, способности участвовать в рабочих процессах и т. д.), нарушения слуха, желудочно-кишечные расстройства, более выраженные поражения легких и сердца, повышение восприимчивости к другим инфекциям", - цитирует эксперта ТАСС.

Как сообщила Руженцова, симптомы постковидного синдрома наиболее выражены у тех, кто переболел тяжелой формой COVID-19, однако точной статистики по этому вопросу на данный момент нет.

При этом постковидный синдром может развиться и у переболевших легкой формой заболевания, потому как заболевающие редко своевременно обращаются за медицинской помощью, добавила она.