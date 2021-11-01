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Президент Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в Глазго

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- Айжан Мамбеталиева
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 31 октября, прибыл с рабочим визитом в город Глазго, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

Борт главы государства приземлился в международном аэропорту Глазго, где у трапа его встретили высокие представители Королевы Елизаветы II и правительства Великобритании.

Напомним, что в рамках визита глава государства примет участие в церемонии открытия 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата и выступит с посланием на саммите мировых лидеров.

Также запланированы встречи президента Садыра Жапарова со своими иностранными визави, руководителями международных климатических организаций и многосторонних банков развития.


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URL: https://www.vb.kg/408705
Теги:
визит, президент, Ирландия, Кыргызстан
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