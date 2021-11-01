В Кыргызстане наблюдается резкий рост болезней мочеполовой системы

"Частота заболеваний мочеполовой системы у мужчин и женщин разных возрастов резко увеличивается в последнее время. Поэтому урология должна занять достойное место в развитии ряда медицинских наук в Кыргызстане. Урологические заболевания являются одной из ведущих причин снижения качества жизни, инвалидизации и смертности, создают проблемы социального и экономического характера, а их лечение нередко требует выполнения операций с использованием новейших технологий, методик и современного оборудования", - сказал VB.KG главный уролог Министерства здравоохранения, президент Кыргызской ассоциации урологов, заведующий кафедрой урологии и андрологии КГМА имени И.К Ахунбаева, д.м.н, член-корр. НАН Акылбек Усупбаев.

- С чем это связано, профессор?

- Сказываются, безусловно, ухудшение качества жизни, состояние здоровья людей, особенно жителей мегаполисов. Такие "спутники" жизни современного человека, как плохая экология, нервное перенапряжение, неправильное сочетание отдыха и труда, несбалансированное питание, вредные привычки – все это приводит к появлению множества болезней, в том числе мочеполовой системы. Конечно, и отношение самих людей к своему здоровью, мягко говоря, безответственное. В настоящее время специалистами-урологами делаются акценты на целом списке существующих проблем. На днях мы провели большую конференцию, посвященную проблемам урологии, лечению и профилактике урологических заболеваний.

Социальное значение разных заболеваний неоднозначно и, если сердечно-сосудистые патологии, новообразования, эндокринные заболевания обусловливают высокую смертность и инвалидизацию населения, то хронические заболевания мочеполовой системы резко снижают качество жизни.

Согласно данным ВОЗ, в структуре смертности населения экономически развитых стран болезни мочеполовой системы занимают 7-е место и составляют 2,5–3 процента всех причин смертности. Но вместе с тем они поражают людей всех возрастов, являясь причиной временной нетрудоспособности и инвалидизации значительного числа именно трудоспособного населения, и наносят тем самым огромный экономический ущерб. Как показывают некоторые исследования, продолжительность временной нетрудоспособности колеблется на 1 случай - от 8,2 до 15,5 дня.

- С какими заболеваниями к вам обращаются чаще всего?

- Особое место в клинической урологии занимают воспалительные процессы простаты и уретры. Их актуальность связана с тем, что максимально высокий удельный вес заболеваемости регистрируется у лиц 20–40 лет, то есть в наиболее активном сексуальном возрасте. Хроническим простатитом страдает практически каждый третий мужчина, а по некоторым данным, почти половина мужчин в возрасте 20–50 лет.

Один из пионеров исследования простатита второй половины 20 века доктор Stamey определил, что каждый второй мужчина страдает этим заболеванием в какой-либо период своей жизни. Согласно ряду эпидемиологических исследований, частота хронического простатита в общей популяции составляет 5-8 процентов. Это самое частое заболевание урологического профиля у мужчин до 50 лет и третье по частоте у лиц старше 50 лет после диффузной гипертрофии предстательной железы (ДГПЖ) и рака простаты.

В настоящее время по всему миру отмечается рост количества больных с диффузной гипертрофии предстательной железы, в том числе и в нашей стране. Каждый второй мужчина старше 50 лет обращается к врачу по поводу этого недуга. Заболевание со временем развивается у 85 процентов мужчин и около 30 процентов из них нуждаются в оперативном лечении. В противном случае болезнь может привести и к летальному исходу.

Увеличение пациентов, страдающих заболеваниями предстательной железы, в нашей стране, безусловно, связано не только с увеличением удельной доли пожилых людей, но и с широким внедрением скрининг-методов диагностики заболевания (пальцевое исследование, УЗИ). А также с улучшающейся информированностью населения об имеющихся современных, в том числе лекарственных и малоинвазивных методах лечения заболеваний предстательной железы.

Другой не менее важной проблемой в урологии является мочекаменная болезнь. Десять процентов населения в мире страдает им, кыргызстанцы в их числе. Причем, количество больных ежегодно растет. В структуре урологических заболеваний мочекаменная болезнь по-прежнему занимает первое место и составляет в среднем 35-40 процентов.

Проведенные нами акции "Неделя мужского здоровья" показали широкую распространенность урологических заболеваний, особенно среди мужского населения. Согласно статистике, патологии половой системы в последние годы выросли с 9,7 % до 10,7 % по республике. В Бишкеке и того больше - с 15 до 17 процентов. Диффузная гипертрофия предстательной железы встречается более чем у 11 процентов мужчин до 50 лет, почти у половины в 50-59 лет, у 70 процентов – в возрасте 60-69 лет, у 80 - в 70-80 лет.

Анализ показал, что заболевания предстательной железы имеют тенденцию к высокому росту, наблюдается и их омоложению, что в дальнейшем может негативно отразиться на репродуктивном и сексуальном здоровье мужского населения нашей страны.

Не могу не сказать и о раке простаты - это также одно из самых распространенных заболеваний в мире, в структуре онкологических заболеваний в ряде стран оно выходит на 2-3 место после рака легких и желудка. У нас тоже достаточно высокая смертность, в том числе и потому, что обращаются к нам за помощью уже с запущенными стадиями болезни.

- Акылбек Чолпонкулович, вы заведуете кафедрой урологии и андрологии КГМА. Значит, у нас есть теперь андрологи, есть андрологическая помощь. Ведь именно андрологи призваны заниматься охраной мужского здоровья?

- Да, Андрология, как наука о мужском здоровье, действительно есть в нашей стране. Но сегодня структура оказания андрологической помощи в Кыргызстане включает в себя стационарное лечение больных на базе урологических отделений и амбулаторно-поликлиническую помощь. Но надо укреплять преемственность в оказании помощи пациентам между этими службами, сейчас каждый специалист чаще занимается только своим узким разделом оказания помощи мужчинам.

Репродуктивное и сексуальное здоровье является важной составной частью физического и эмоционального состояния человека на протяжении всей жизни. Тем не менее, частота бесплодных браков достигает в мире 15 процентов. По статистическим данным ВОЗ, более 40 процентов мужчин имеют разной степени выраженности нарушения эректильной функции, после 70 лет их число достигает 67 процентов.

Одна из причин снижения рождаемости – бесплодие. По данным ВОЗ, в мире 8–12 процентов семейных пар в течение своей репродуктивной жизни сталкиваются с проблемами бесплодия или до 100 млн. мужчин и женщин, не имеющих детей. И каждый год их число увеличивается на несколько миллионов пар. У половины супружеских пар бесплодие связано с нарушением репродуктивной функции мужчины. Данные о нарушениях формирования репродуктивной функции свидетельствуют о неблагоприятном формировании репродуктивного потенциала подрастающего поколения. Это все, к сожалению, касается и нашей страны.