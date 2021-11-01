Сотрудники ГУОБДД проводят рейды по предотвращению ДТП

Сотрудниками ГУОБДД на территории республики были проведены рейдовые мероприятия с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий и недопущения грубых нарушений ПДД.

За минувшую неделю по республике выявлено – 15702 нарушений ПДД.

Из них:

- за превышение водителями скоростного режима –2228;

- за управление ТС без соответствующих документов ПДД –;

- за нарушение правил эксплуатации ТС – 5550;

- за нарушения порядка регистрации ТС – 54;

- за подложные государственные номера –4;

- без государственных номера – 13;

- за невыполнения водителем ТС требований сотрудников уполномоченных органов – 10;

- автохулиганство – 4;

- за нарушение ПДД пешеходами – 239;

- за переоборудование ТС – 130;

- за неподчинение требованиям дорожных знаков – 6336 ;

- за управление ТС с тонированными стеклами – 46;

- за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения – 270;

- водворены на штрафную стоянку – 829.