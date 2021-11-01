Сотрудники ГУОБДД проводят рейды по предотвращению ДТП

Сотрудниками ГУОБДД на территории республики были проведены рейдовые мероприятия с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий и недопущения грубых нарушений ПДД.
За минувшую неделю по республике выявлено – 15702 нарушений ПДД.
Из них:
- за превышение водителями скоростного режима –2228;
- за управление ТС без соответствующих документов ПДД –;
- за нарушение правил эксплуатации ТС – 5550;
- за нарушения порядка регистрации ТС – 54;
- за подложные государственные номера –4;
- без государственных номера – 13;
- за невыполнения водителем ТС требований сотрудников уполномоченных органов – 10;
- автохулиганство – 4;
- за нарушение ПДД пешеходами – 239;
- за переоборудование ТС – 130;
- за неподчинение требованиям дорожных знаков – 6336 ;
- за управление ТС с тонированными стеклами – 46;
- за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения – 270;
- водворены на штрафную стоянку – 829.