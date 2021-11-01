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Открылась необычная выставка работ народного художника КР Виктора Шестопала

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Директор объединенной дирекции городских мемориальных музеев Бишкека Арман Момаханова эксклюзивно для VB.KG рассказала о необычной выставке лауреата Государственной премии имени Токтогула, народного художника Кыргызской Республики Виктора Шестопала.

Необычность выставки в том, что Шестопал известен прежде всего как замечательный скульптор, а на этот раз представлены и его художественные полотна.

Выставка открылась в Доме-музее народного художника Киргизской ССР Ольги Мануиловой (улица Касыма Тыныстанова, 108, пересекает улица Абдыкерима Сыдыкова).

Шестопал на открытии приуроченной ко дню рождения Мануиловой выставки рассказал, каким замечательным его собственным педагогом-наставником была Ольга Мануилова.

Ее декоративные группы – украшение монументального здания театра оперы и балета, одним из символов Бишкека стал и памятник генералу Панфилову работы Мануиловой.

Сфера творчества самого Шестопала – не только станковая и монументальная скульптура. Он - автор тематических композиций, цикла портретов выдающихся кыргызов, произведений монументального искусства. Среди монументальных скульптур Шестопала наиболее значимы памятник Пушкину у главного фасада КРСУ и монумент в Токмаке воинам, павшим в Великой Отечественной войне.

Как сообщила VB.KG Арман Момаханова, выставка работ Шестопала в Доме-музее Мануиловой будет работать еще две недели.


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URL: https://www.vb.kg/408712
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