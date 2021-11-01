Погода
$ 84.75 - 84.90
€ 97.52 - 98.82

В России выступили за геномную регистрацию трудовых мигрантов

194  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В России необходима кодификация миграционного законодательства и введение обязательной геномной регистрации всех въезжающих в страну трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. Так считает председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, о чем он сказал в интервью "Интерфаксу".

В новом нормативном акте Бастрыкин предложил, кроме того, "прописать все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев, с выдачей квот на занятие трудовой деятельностью, а также четко определить порядок учета мигрантов, их дактилоскопирования и другие виды контроля". И - установить порядок взаимодействия правоохранительных органов с пограничниками, что сделает миграционный контроль более эффективным.

"Такие меры серьезным образом ужесточат контроль над миграционными процессами, позволят поставить дополнительный барьер проникновению на наш рынок труда криминальных элементов, а правоохранительным органам - более успешно раскрывать совершенные ими преступления", - подчеркнул глава Следкома РФ

Он сообщил, за январь-июнь 2020 года в России было расследовано более 17 тысяч преступлений, совершенных иностранцами, а за первое полугодие 2021 года - почти 19 тысяч.

"В настоящее время отмечается рост противоправных деяний трудовых мигрантов, с их участием происходят грубые нарушения общественного порядка, массовые драки. Криминологические исследования показывают, что возрастающая агрессия трудовых мигрантов связана с ненадлежащей организацией работодателями их социально-бытовых условий, а также с отсутствием должной профилактики правонарушений среди прибывающих для осуществления трудовой деятельности в России, которых необходимо информировать об ответственности и последствиях совершения тех или иных противоправных деяний", - заявил Александр Бастрыкин.

По его словам, сейчас миграцию в стране регулируют "уже сотни нормативных актов", и это "многоплановая и довольно запутанная нормативная база". В этой связи Бастрыкин видит необходимость в кодификации миграционного законодательства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408716
Теги:
Россия, трудовые мигранты в РФ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  