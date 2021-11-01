В России выступили за геномную регистрацию трудовых мигрантов

В России необходима кодификация миграционного законодательства и введение обязательной геномной регистрации всех въезжающих в страну трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. Так считает председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, о чем он сказал в интервью "Интерфаксу".

В новом нормативном акте Бастрыкин предложил, кроме того, "прописать все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев, с выдачей квот на занятие трудовой деятельностью, а также четко определить порядок учета мигрантов, их дактилоскопирования и другие виды контроля". И - установить порядок взаимодействия правоохранительных органов с пограничниками, что сделает миграционный контроль более эффективным.

"Такие меры серьезным образом ужесточат контроль над миграционными процессами, позволят поставить дополнительный барьер проникновению на наш рынок труда криминальных элементов, а правоохранительным органам - более успешно раскрывать совершенные ими преступления", - подчеркнул глава Следкома РФ

Он сообщил, за январь-июнь 2020 года в России было расследовано более 17 тысяч преступлений, совершенных иностранцами, а за первое полугодие 2021 года - почти 19 тысяч.

"В настоящее время отмечается рост противоправных деяний трудовых мигрантов, с их участием происходят грубые нарушения общественного порядка, массовые драки. Криминологические исследования показывают, что возрастающая агрессия трудовых мигрантов связана с ненадлежащей организацией работодателями их социально-бытовых условий, а также с отсутствием должной профилактики правонарушений среди прибывающих для осуществления трудовой деятельности в России, которых необходимо информировать об ответственности и последствиях совершения тех или иных противоправных деяний", - заявил Александр Бастрыкин.

По его словам, сейчас миграцию в стране регулируют "уже сотни нормативных актов", и это "многоплановая и довольно запутанная нормативная база". В этой связи Бастрыкин видит необходимость в кодификации миграционного законодательства.