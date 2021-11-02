Какова стратегия развития военного института Вооруженных Сил Кыргызстана?

В Военном институте Вооруженных Сил Кыргызской Республики им.Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Калыйнура Усенбекова состоялась конференция на тему "Стратегия развития Военного института ВС КР" под председательством Министра обороны КР генерал-майора Бактыбека Бекболотова.

В конференции приняли участие должностные лица центрального аппарата Минобороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики, а также руководство и профессорско-преподавательский состав Военного института.

Обсуждались актуальные вопросы по улучшению качества обучения и дальнейшей подготовке офицерских кадров, введения дополнительных курсов для повышения квалификации, создания военного колледжа при Военном институте Вооруженных Сил Кыргызской Республики, приобретения тренажеров для вождения боевых машин и проведения огневых тренировок, а также преобразования Военного института в Военную Академию ВС КР и многие другие вопросы для улучшения профессиональной подготовки будущего офицерского корпуса страны.