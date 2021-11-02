Искендер Шаяхметов: Каждый может обидеть врача

Что показала работа Центра экстренной медицины в условиях пандемии? Хватает ли сегодня машин и бригад скорой помощи? Какова квалификация специалистов, работающих в службе? Почему опаздывают "скорые"? На эти и другие вопросы ответил в интервью "Вечерке" директор Центра экстренной медицины Искендер ШАЯХМЕТОВ.

- Ситуация с коронавирусом более–менее стабилизировалась. И в первую очередь потому, что врачи научились лечить эту болезнь, население прививается и перестало паниковать.

Пандемия заставила быстрее внедрять в наше здравоохранение информационные технологии. Мы не ездим теперь с больным, у которого COVID, по городу в поисках места в больнице. Благодаря электронной системе регистрации пациентов через каждые два часа в центральную диспетчерскую центра поступает информация, в каких больницах и сколько имеется мест, вплоть до того, сколько врачей и медсестер работает в "красной зоне", какой аппаратурой она оснащена. Это мощное подспорье для нашей службы. А главное - больной получает быстрее экстренную помощь.

Сейчас бригады сталкиваются с ситуацией, когда COVID болеют целые семьи, в том числе дети. При прежнем штамме вируса они заболевали реже. Но появилась "дельта", и резко увеличилось их количество. Это я к тому говорю, что вопрос, надо ли прививаться, не должен вообще стоять. Вакцина не гарантирует, что человек не заболеет коронавирусом. Но перенесет он его гораздо легче, без осложнений, а они чреваты, вплоть до летальных исходов. А в семье достаточно заболеть одному человеку, он заразит остальных, в том числе детей.

Вы сказали, что ситуация с COVID относительно спокойная, но бригады "скорой", как сообщалось, обслуживают за сутки более 700 вызовов. Почему снова такая напряженка?

- Обострилась ситуация с ОРВИ. Почти в три раза увеличилось количество вызовов именно из–за этого. Болеют и взрослые, и дети. Причем ОРВИ протекает очень тяжело: с высокой температурой, интоксикацией, с интенсивным кашлем, вплоть до рвоты, особенно у детей. И, что примечательно: начинается он чаще всего ночью.

В прошлом году такого агрессивного течения и всплеска заболевания не было, потому что учебные заведения, детсады были на карантине. В нынешней ситуации достаточно одного больного ребенка, который может заразить полкласса или полгруппы.

Но ОРВИ - сезонная инфекция, и паниковать не следует. Хотя, повторяю, и наша служба, и ЦСМ, и больницы, особенно детские, работают, как говорится, на всю катушку. Городское управление здравоохранения, когда пошел всплеск, даже увеличило часы приема больных в ЦСМ в будние дни до 20 часов, в субботу - до 18 часов, работают и в воскресенье - до 14. Это, конечно, снизило немного нагрузку и на службу "скорой".

Оперативно сработал и Минздрав, организовав лечение больных детей в диагностическом центре и в бывшем детском тубдиспансере. Республиканская инфекционная больница продолжает работать как "красная зона", поэтому детская больница скорой медицинской помощи, Национальный центр охраны материнства и детства, образно говоря, задыхались от наплыва больных. Но сейчас, после создания дополнительных коек, проблема госпитализации детей с ОРВИ снята.

Но всегда ли надо вызывать "скорую помощь"?

- Излишнюю, на мой взгляд, панику создают сами родители. Хотя, конечно, понять их тоже можно: когда болеет ребенок, трудно контролировать свое поведение. Мой заместитель приехал в прошлое воскресенье вечером в центр, чтобы посмотреть, как идет работа, и увидел немало родителей, которые привели детей на консультацию. И благо по специальности он педиатр - начал принимать ребятишек. В госпитализации никто из них не нуждался.

И, наверное, не стоило везти ребенка с температурой к нам. Можно было просто позвонить по "103", и наши специалисты дали бы рекомендации, как в данной ситуации ему помочь. Если же они убедятся, что одной консультацией не обойтись, то отправят бригаду.

Родители и сами должны знать элементарные меры, которые необходимо принять при ОРВИ: не следует укутывать ребенка, давать жаропонижающие препараты, если температура не выше 38,5 градуса. И, что особенно важно, никаких антибиотиков! Они противопоказаны при ОРВИ и назначаются только в случае осложнения и только врачом. И, конечно, вызвать на дом семейного врача, который назначит правильное лечение. Врачи "скорой" не имеют права это делать.

Искендер Белекович, насколько защищены сами врачи?

- Средствами защиты "скорая" была обеспечена с самого начала. У нас имеется три вида формы. Если звонки поступают из службы "118" или колл–центра, то бригада выезжает к ковидному больному в респираторах, костюмах со щитками, одним словом, при "полном параде". Если к температурящим больным, то облачаются в одноразовые халаты, чепчики, маски и перчатки. Большинство сотрудников получили прививки.

Летом, когда вызовов к больным было очень много, бригады работали на пределе. Были случаи, когда сами врачи теряли сознание от перегрева, отправляясь к ковидному больному в раскаленной "скорой", в респираторе и костюме, который "не дышит".

Вы говорите, что бригады работают на пределе, почему в таком случае приходится долго ждать "скорую"?

- Причин несколько. Машины, которые выезжают к больному с коронавирусной инфекцией, проходят тщательную санобработку. На это уходит минут сорок. Много времени занимает и переодевание врачей до выезда и после. И тут никак не сократишь время, поскольку существует четкий алгоритм, как надевать и снимать СИЗ. И если по нормативу на один вызов положено 55 минут с учетом дороги, то на вызов к больному с коронавирусом уходит не менее двух часов.

Но главная причина уже даже не в дефиците "скорых". Благодаря Исламскому банку развития, Всемирному банку и другим международным структурам парк "скорых" в стране увеличился на 300 машин, то есть обновился на 70 процентов. Мы получили 9 реанимобилей, по сути - это палаты интенсивной терапии, в которых есть абсолютно все для оказания помощи - оборудование и лекарства. Кроме того, на средства местного бюджета закупили шесть машин. Проблема сейчас в другом - в острой нехватке кадров.

Почему в службе возник кадровый голод?

- Из 210 врачебных ставок сейчас 89 вакантны. Поэтому привлекаем клинических ординаторов второго и третьего года обучения, которые ездят месяц с опытными врачами, потом - с фельдшерами.

В кардиологической службе осталось только два опытных врача. Иногда весь город до 16 часов обслуживает одна кардиобригада. А после четырех часов, когда клинические ординаторы заканчивают учебу, выезжают уже пять–шесть.

Лет десять назад не было проблем с кадрами, потому что учитывались так называемые колесные. Проработал человек 30 лет на "скорой", ему полагалась 70– процентная надбавка к зарплате. После того, как ее убрали, медики стали получать 15 процентов к зарплате, независимо от стажа работы. Сейчас со всеми надбавками врач получает в среднем 12 тысяч сомов плюс четыре тысячи доплачивает "за вредность" мэрия. И врачи уходят, потому что очень трудная и опасная специальность, высокая ответственность, стрессы, ночной труд и очень много сложных пациентов. Тем более при такой маленькой зарплате.

И молодежь к нам тоже не рвется. Минздрав даже открыл бюджетную клиническую ординатуру по специальности "врач скорой медицинской помощи". И никто не пришел. И это притом что и учеба бесплатная, и гарантировано, что специалист останется работать в городе.

Я не случайно упомянул, что работа на "скорой" опасная. Участились случаи нападения на бригады "скорой". Но никто из преступников - а как еще можно назвать людей, которые избивают медработников, находящихся, кстати, при исполнении служебных обязанностей, - не понес наказания. Пострадавшие медики уже перестали писать заявления в УВД, поскольку дела, даже если они заводятся, тянутся бесконечно долго, их тихо прикрывают, либо хулиганы отделываются незначительным штрафом. Видимо, надо вносить поправки в УК, предусматривающие наказание за покушение на врачей и другой медперсонал при исполнении ими своих обязанностей.

В этом году было несколько нападений на бригады. Кстати, водитель "скорой", которого избил муж роженицы за то, что тот якобы долго ехал, лежит до сих пор в отделении нейротравмы. Об этом случае недели две назад писали многие СМИ, был большой резонанс.

Мало того, что свои бьют, так еще и иностранцы руки стали распускать. На днях было нападение пьяного турецкого гражданина на бригаду. Медики укрылись в машине, так он стал пинать ее, сломал бампер и помял дверь. Правда, сотрудники Ленинского УВД его задержали. Но я очень сомневаюсь, что он оплатит даже ремонт поврежденной им машины.

Такая ситуация, увы, не только в Кыргызстане. В России из–за этих же причин массово увольняются врачи.

Бытует мнение, что к пожилым людям врачи вообще не приезжают. Что скажете?

- Это нонсенс. Выезжали, выезжаем и будем выезжать. У нас был один 104–летний больной, к которому мы по три раза в неделю выезжали. И хочу развеять еще один миф, дескать, вызвали бригаду, но она не приехала. Все вызовы фиксирует электронная система, которая непременно просигнализирует, что он не обслужен.

Но то, что людям приходилось ждать "скорую" по часу и даже дольше, не отрицаю. И пока мы от этого никуда не денемся из–за озвученных мною проблем.

Что в планах?

- Конечно, надо расширять службу за счет строительства подстанций. Чем ближе они будут базироваться к обслуживаемым территориям, тем быстрее станет приезжать бригада. Поэтому город старается развивать их сеть. Например, в жилмассиве "Ак–Ордо" началось строительство подстанции на 4 бригады. Ее обещает помочь возвести катарский фонд. Но из–за ковида работа пока приостановлена.

По улице Орозбекова (в нижней зоне), где находится много новостроек, благодаря мэрии открыли подстанцию. Сейчас там работает пять "скорых". Активно мы работаем над открытием пилотной подстанции на улице Суеркулова (на территории перинатального центра). Мэрия выделила 1 млн. 200 тыс. на разработку проектно–сметной документации. Это густонаселенный спальный район, который расширяется. На этой подстанции будут работать несколько бригад: детская, реанимационная, кардиологическая, неврологическая и другие. Что позволит нам оперативнее приезжать на вызов. Надеемся, что в следующем году начнется ее строительство. Мэрия намерена открыть ЦСМ в "Кок–Жаре", и там же - подстанцию "скорой". Что позволит обеспечивать экстренной помощью всю восточную зону - микрорайоны "Тунгуч", "Кара–Жигач", "Кок–Жар".

И очень надеюсь, что, если мы откроем подстанции, люди придут к нам работать. Среди клинических ординаторов много толковых ребят. Вижу, им интересно. Два–три человека после выпуска остаются у нас. Вообще в нашей службе выдерживают истинные профессионалы. Кстати, трое наших специалистов спасают больных в Склифе. А это высший уровень...