Военные Кыргызстана отправятся в РФ на миротворческое учение ОДКБ

Совместное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2021" пройдет на территории России с 8 по 12 ноября. Оно организуется в рамках совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2021", сообщили в Объединенном пресс-центре последнего.

Планируется участие воинских контингентов государств – членов ОДКБ (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан), подразделений военной полиции, оперативных групп Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирований органов внутренних дел (полиции), национальных гвардий, а также уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

На полигоне Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища группировка Войск (Коллективных сил) ОДКБ будет отрабатывать задачи по подготовке и ведению миротворческой операции Коллективными миротворческими силами ОДКБ.

В ходе практических действий предстоит отработать действия на блокпосту, задачи в лагере беженцев, сопровождение колонн с гуманитарным грузом, блокирование населенного пункта, штурм здания, занятого "боевиками", а также освобождение "заложников" и оказание помощи пострадавшим.

На заключительный этап учений приглашены представители Парламентской Ассамблеи ОДКБ, Сербии, Узбекистана и Монголии, а также Международного Комитета Красного Креста и других международных организаций.

Напомним, что в 2014 году учение "Нерушимое братство-2021" прошло на полигоне "Ала-Тоо" в Кыргызстане. В нем приняли участие более 700 военнослужащих различных подразделений из шести государств. В маневрах были задействованы десять батальонов – по три от России и Казахстана, по одному – от Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Также присутствовали представители МВД, МЧС и министерства здравоохранения каждой страны, чтобы отработать взаимодействие в случае возникновения массовых беспорядков.

Миротворческие силы ОДКБ – совокупность миротворческих контингентов, включают в себя специально подготовленный военный, милицейский (полицейский) и гражданский персонал, а также силы и средства, предоставляемые государствами-партнерами. Общая численность – около 3 600 человек. Для участия в конкретной операции из состава Миротворческих сил создаются Коллективные миротворческие силы.