O!Store открывает седьмой филиал в Оше и объявляет скидки!

Мобильный оператор О! продолжает расширять сеть обслуживания в регионах и открывает очередной филиал сети O!Store в Оше по адресу:

• ул. Навои, напротив торгового центра "Пекин". Магазин открыт ежедневно с 09:00 до 19:00, без обеденного перерыва и выходных.

"Это уже седьмой магазин O!Store в Оше, который предоставляет полный спектр мобильных услуг для клиентов сети О!. Нам важно быть в шаговой доступности и создавать для города дополнительные возможности – новые рабочие места и удобный доступ к качественным услугам связи не только для ошан, но и для гостей южной столицы Кыргызстана", – отметил Равшан Бакиров, руководитель службы по развитию офисов продаж и обслуживания О!.

Своё открытие новый магазин по традиции празднует скидками до -20% на аксессуары! Акция действует до 27 ноября 2021 года включительно. Количество товара по акции ограничено.

Но и это ещё не всё! Можно получить:

• +20 ГБ БЕСПЛАТНО при заказе любого смартфона онлайн на сайте ostore.kg;

• Кешбэк 10% на баланс при покупке смартфонов новой линейки Realme и Tecno;

• Кешбэк 1000 сомов на баланс при покупке суперзащищенных смартфонов Blackview.

Приходите в магазины O!Store, чтобы:

• Решить любой вопрос по тарифам, подключить нужную услугу, получить детализацию;

• Бесплатно восстановить SIM-карту в случае утери;

• Пополнить баланс без комиссии;

• Всего за полчаса оформить смартфон в рассрочку или в кредит;

• Купить аксессуары для мобильных устройств;

• Обналичить денежные средства с кошелька "О!Деньги" из приложения "Мой О!" без комиссии и многое другое.

Узнать адрес ближайшего к вам филиала можно на сайте ostore.kg.

Мобильный оператор О! – всегда рядом!