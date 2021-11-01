Президент Садыр Жапаров прибыл в Шотландский выставочный центр SEC в Глазго

Президент Садыр Жапаров сегодня, 1 ноября, прибыл в Шотландский выставочный центр SEC в Глазго для участия в саммите мировых лидеров 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

У входа в здание Шотландского выставочного центра, где состоится саммит, главу государства встретил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. После краткого приветствия с ним, президента Садыра Жапарова поприветствовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Ожидается, что глава государства примет участие в церемонии открытия саммита мировых лидеров 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Завтра, 2 ноября, президент Садыр Жапаров выступит с посланием на пленарном заседании саммита мировых лидеров.