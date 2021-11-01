Бакыт Торобаев: Мы обещаем решить проблему нехватки воды в Чуйской области

В предвыборной программе партии "Ата-Журт Кыргызстан" основной упор сделан на безопасность, которая имеет важное значение для обеспечения стабильности в стране. Об этом сегодня, 1 ноября 2021 года, на встрече с жителями города Кант заявил кандидат в депутаты Бакыт Торобаев.

По его словам, тема безопасности занимает основное место в программе партии "Ата-Журт Кыргызстан".

"Учитывая региональные проблемы и угрозы, страна должна продолжить укрепление обороны и границы", - заявил Торобаев.

Кандидат в депутаты также напомнил присутствующим про проблемы Чуйской области, в первую очередь отметив нехватку поливной воды.

"В этом году наши крестьяне, фермеры столкнулись с нехваткой воды во время полива и потерпели огромные убытки. В этом году выделены деньги с бюджета на строительство трех водохранилищ в Чуйской области. Пусть будет вода и много урожая. Мы обещаем окончательно решить проблему воды в вашем регионе!", - сказал Бакыт Торобаев.

Изготовлено "РФ"Рубикон" , адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек ул. Усенбаева, 2, Заказчик ПП "Ата-Журт Кыргызстан". Тираж: 1; дата: 01 ноября 2021 г. Оплачено из избирательного фонда партии уполномоченным представителем по финансовым вопросам Болотакуновой С.А. (Свидетельство № 60 от 03.09.2021)