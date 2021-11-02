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К переменам отнеситесь по-философски. Гороскоп с 1 по 7 ноября

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- Бакыт Стамов
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Овен – реформаторский настрой у руководства и деловых партнёров продлится недолго, если не вступать с ними в споры. Почувствовав сопротивление, они могут ускорить претворение своих планов в жизнь, что усложнит взаимодействие и получение документов. Расслабленная атмосфер выходных и праздничных дней улучшит настроение, что позволит благополучно решить спорные вопросы даже в онлайн формате. Благополучно сложатся дальние поездки, а с инвестициями и покупками не торопитесь. Возникший ажиотаж может опустошить сбережения.

Телец – противоречивая информация будет сбивать с толку, а потому не суетитесь, теряя время и силы в поездках, а также в бесполезном общении. Кипучая деятельность деловых партнёров и домочадцев также будет нервировать, но от споров воздержитесь. Довольно быстро всё прояснится, а поводов для паники и суеты не останется. Восстановятся финансовые поступления, появятся дополнительные источники доходов, что улучшит настроение и здоровье.

Близнецы – бросая все силы ради претворения в жизнь амбициозных проектов, вы не столько заработаете, сколько истратите свои нервы и даже сбережения. Условия неоднократно поменяются и когда вам будет казаться что всё пропало, вы получите весомую поддержку со стороны друзей и деловых партнёров, благодаря которой идеи благополучно воплотятся в жизнь, а доходы восстановятся. Освободится время для релакса, вечеринок и свиданий.

Рак – играя словами, домочадцы, друзья и коллеги могут с лёгкостью отказываться от своих обещаний. Дайте им время для принятия окончательно решения и не обижайтесь, если в какой то момент они предложат совершенно неприемлемый вариант. В конечном итоге голос разума восторжествует. Завершив важные домашние и профессиональные дела, вы устроите яркий досуг во время выходных дней, даже не уезжая далеко от дома. Случайно завязавшееся общение станет началом любовного романа, если второй половинки у вас ещё нет.

Лев – время покажет, какие поездки и встречи вам действительно нужны, а потому к переменам отнеситесь по-философски. Пытаясь следовать намеченным планам, вы растратите не только нервы, но и здоровье. Возможно встречи, на которые вы так спешили, не состоятся. Воздержитесь от споров с руководством. Очевидные факты могут вызывать бурю гнев у ваших собеседников. Пережив эмоциональную встряску, вы проведёте досуг в приятной компании и встретитесь с людьми, с которыми будет приятно иметь дело.

Дева – поспешив с инвестициями и покупками, вы окажетесь в проигрыше. Условия неоднократно поменяются и выдержав паузу, вы дождётесь появления наиболее выгодных вариантов. Незапланированные поездки также могут пройти некомфортно, а спешка увеличит риск аварий. Домочадцы остудят пыл, поделившись советами. Вместе с ними вы совершите удачные покупки, а затем совершите приятные поездки. Вечеринки и свидания во время выходных дней вернут душевное равновесие и романтику.

Весы – разногласия с домочадцами побудят к эмоциональным покупкам и вложениям в рискованные проекты, что в итоге может привести ещё и к финансовым потерям. Восстановив душевное равновесие, вы вовремя остановитесь от разорительных вложений, уладите споры с близкими людьми и будете готовы к продуманным тратам. Запланировав шопинг на выходные дни, вы обновите гардероб, совершите нужные приобретения для дома, а также рационально вложите деньги в доходные проекты.

Скорпион – не осторожно сказанное слово может породить волну слухов и недовольств, а потому будьте аккуратны с комментариями, особенно в социальных сетях. Слово за слово и обмен комментариями может породить эмоциональный конфликт, который затронет как круг общения на работе, так и дома. Пока окружающие болезненно воспринимают слова, займитесь работой и решением финансовых вопросов. Пополнив казну, вы сможете в выходные дни устроить романтические путешествия, поездки в гости е родным людям.

Стрелец – сослуживцы и многочисленные знакомые способны создать вам финансовые проблемы, подтолкнув к инвестициям или покупкам. Слушайте свою интуицию. Он вас не подведёт и сможет оградить от неудачных начинаний, направив ваши финансы в нужное русло. Уделите должное внимание своему здоровью, избегая перегрузок на работе. Переутомление способно привести к обострению хронических заболеваний.

Козерог – руководство и чиновники, к которым вы обратитесь, не будут готовы к принципиальному подходу, который вы проявите в решении важных вопросов, что станет причиной для резкого конфликта. Постепенно к противостоянию могут подключиться и сослуживцы. Остановив в самом начале опасный диалог, вы найдёте возможности для решения важных вопросов, задействовав свои знания в психологии. Умело манипулируя фактами, вы достигнете своего.

Водолей – столкнувшись с препятствиями в общении и подготовке к поездкам, не стучитесь в закрытые двери. Сложатся подходящие условия для претворения планов в жизнь, важно только до этого момента не набить шишек на голове, пытаясь пробить возникшие временные преграды. Руководство и даже домочадцы в какой-то момент также окажутся не на вашей стороне, что разочарует. Сделав нужные выводы, вы сможете вернуть поддержку значимых людей.

Рыбы – возникает много суеты и каждый из собеседников примется навязывать вам свою точку зрения, подталкивая к невыгодным покупкам и несвоевременным поездкам. Выбравшись из-под информационного давления, вы сможете осмотреться, оценить возможности и риски, затем принять удобное для вас решение, рационально вложив деньги и выбрав наиболее ценное общение, важные поездки. После череды конфликтов восстановятся отношения с друзьями и любимым человеком.

Астролог Андрей Рязанцев


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