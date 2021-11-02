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В Бишкеке убирают самовольную уличную рекламу

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке городские власти заявили о намерении очистить центр столицы от рекламных конструкций. Как сообщают в пресс-службе мэрии, в целях приведения эстетического облика центральной части столицы мэрия города Бишкек ведет работу по демонтажу самовольно установленных рекламных конструкций (баннеров, штендеров, растяжек и тд).

Владельцев зданий призывают строго соблюдать действующие нормы законодательства КР и без предупреждения уполномоченных органов произвести демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций (баннеров, штендеров, растяжек и т.д.).

Также сообщается, что установка любых рекламных элементов возможна только после получения разрешения в "Бишкекглавархитектуре (адрес: ул. Чокморова, 185 т. 45-68-09, 45-68-27).


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URL: https://www.vb.kg/408751
Теги:
Бишкек, незаконная реклама, демонтаж
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