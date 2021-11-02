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В Нью-Дели прошел прием в честь 30-летия независимости КР

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- Наталья Крайнова
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В Нью-Дели прошел торжественный прием в честь 30-летия независимости Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

В мероприятии приняли участие представители правительства, министерств и ведомств Индии, дипломатический корпус, аккредитованный в Нью-Дели, представители бизнес-сообщества и СМИ Индии.

На приеме также приняли участие индийские доктора, лечащие кыргызских граждан и представители местных университетов и академических кругов, сотрудничающие с Кыргызстаном по различным проектам.

Главным гостем мероприятия стала Государственный министр иностранных дел/государственный министр культуры Индии госпожа Менакаши Лекхи.

В своей приветственной речи посол КР в Индии Асеин Исаев отметил, что Кыргызская Республика и Республика Индия тесно и плодотворно сотрудничают по всем направлениям и сегодня являются не только дружественными странами, но и стратегическими партнерами.

С поздравительным словом от индийской стороны выступила Госминистр иностранных дел Лекхи. От имени правительства Индии она поздравила весь кыргызский народ с юбилеем Независимости, отметив, что за эти годы между Кыргызстаном и Индией сложились добрые, дружеские отношения стратегического партнерства.

Великолепные выступления театра танцев "Mirrors", народные песни в исполнении кыргызских артистов А.Джумакуновой и Ж.Мурат кызы в рамках концертной программы под названием "Дружба народов" позволили гостям мероприятия насладиться национальным колоритом.

Особое впечатление на гостей мероприятия произвели индийские песни в исполнении кыргызских исполнителей на комузе.

Гостям также были предложены различные блюда национальной кухни и национальные прохладительные напитки. Национальная кухня, представленная в лучших кыргызских традициях, имела большой успех у гостей мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/408753
Теги:
День независимости, Индия, Кыргызстан, дипломатия, МИД
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