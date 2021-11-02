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Посол КР в Кувейте встретился с шейхом Хамадом Аль-Джабер Аль Сабахом

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- Наталья Крайнова
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Посол КР в Кувейте Азамат Карагулов встретился с заместителем премьер-министра, министром обороны Кувейта шейхом Хамадом Аль-Джабер Аль Сабахом.

Как сообщает пресс-служба МИДа, встреча состоялась вчера, 1 ноября, с целью знакомства и обсуждения перспектив двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Посол Карагулов осветил деятельность посольства по развитию кыргызско-кувейтских отношений, его основных результатах и планах, отметив увеличение кувейтских туристов и товарооборота в связи открытием прямых авиарейсов между странами. Посол также ознакомил шейха Хамада Аль Сабаха с историей военного образования в КР со времен СССР, опыте подготовки военных летчиков и известных в арабском мире выпускниках летных училищ страны.

Шейх Хамад Аль-Джабер Аль Сабах приветствовал усилия руководства КР по активизации взаимодействия с Кувейтом и дал высокую оценку его стремлению к взаимоподдержке в рамках международных организаций, а также введение безвизового режима для кувейтских граждан и открытость к сотрудничеству во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Стороны также обменялись мнениями о возможностях сотрудничества в оборонной сфере, в том числе о совместном использовании природных условий Кыргызстана по организации программ специальной подготовки военных в горных условиях, отдыха и реабилитации, а также взаимподдержки по повышению обороноспособности двух стран.


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URL: https://www.vb.kg/408757
Теги:
Кувейт, Кыргызстан, военное сотрудничество
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