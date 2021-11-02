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Узбекистанцы будут напрямую получать из госбюджета деньги на лечение

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Узбекистанцы будут напрямую получать из госбюджета денежные средства на лечение, сообщают СМИ.

Об этом заявил Шавкат Мирзиёев в ходе совещания по налоговым поступлениям и параметрам бюджета на 2022 год, которое прошло накануне.

По его словам, речь идет о системе выдаче медицинских ордеров на лечение, на это в будущем году будет выделено 600 миллиардов сумов.

"Мы будем лично давать деньги больному. В его распоряжении для лечения одной болезни будет, например, 40 или 50 тысяч сумов. Если он захочет, то сможет пойти в государственное медучреждение, или в частное. Если мы будем платить за это, то хоть немного изменится мировоззрение у госучреждений", – подчеркнул президент.

Напомним, что Министерству здравоохранения совместно с Министерством финансов было поручено до 1 ноября 2021 года внедрить систему выдачи ордера, предоставляющего право на получение бесплатной медицинской помощи, с применением информационных технологий.

Видимо теперь речь идет о том, что медицинские ордера будут выдаваться на определенную сумму, которую каждый узбекистанец сможет потратить на лечение в любой больнице или клинике, в том числе частной.


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URL: https://www.vb.kg/408759
Теги:
Узбекистан
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