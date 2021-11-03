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Для преподавателей русского языка в СНГ издадут новое пособие

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- Евгений Денисенко
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"Языковая политика стран СНГ" - Международный конгресс под таким названием прошел в Алматы. Доклады, с которыми выступили его участники, войдут в сборник, который планируется издать для учителей русского языка.

Организаторами конгресса, который проводился уже во второй раз, выступили Россотрудничество, Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина, Казахстанская ассоциация преподавателей русского языка и литературы. Цель форума, как было заявлено, - организация широкого экспертного обсуждения проблем многоязычия с участием представителей научных, образовательных и общественных организаций, обсуждение вопросов многоязычия, поликультурности и поликонфессиональности в научно-образовательной среде, проблем взаимодействия языков и культур в современных условиях, других актуальных тем.

Участие в конгрессе, по информации Россотрудничества, приняли свыше 150 учёных, преподавателей, специалистов, лингвистов, экспертов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Украины.

Коллеги обсудили проблемы языковой ситуации в многоязычном государстве, обменялись опытом взаимодействия государственных, официальных и родных языков межнационального общения. Прошли панельные сессии, где затрагивались такие темы, как разнообразие языковых ситуаций, образовательная политика в странах СНГ, активные процессы в русском языке на постсоветском пространстве, современные методы обучения иностранным языкам в школе и вузе, распространение инновационных технологий и современных методик преподавания, использование дистанционной формы обучения и многие другие.

Состоялась также дискуссия о роли русскоязычной прессы в формировании единого информационного пространства в странах ЕАЭС и на пространстве СНГ.

"Убежден, что анализ и трансляция наработанных практик гармонизации языковой ситуации позволят определить основные ориентиры сотрудничества в области языка, речевой культуры и межкультурной коммуникации на пространстве Содружества, установить новые партнерские связи между заинтересованными научными, образовательными и общественными организациями", – заявил в своем приветственном послании председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.


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URL: https://www.vb.kg/408760
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