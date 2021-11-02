3 ноября на Всемирном Азиатском Кинофестивале - День Кыргызстана

3 ноября в рамках Всемирного Азиатского Кинофестиваля (Asian World Film Festival) запланирован День Кыргызстана. Гости увидят сразу две картины, созданные отечественными кинематографистами.

Всемирный Азиатский Кинофестиваль (AWFF), основанный нашим соотечественником, кинорежиссером и общественным деятелем Садыком Шер-Ниязом, проходит сейчас в Лос-Анджелесе. Смотр должен продлиться до 11 ноября. По-традиции фестиваль представляет публике все лучшее, что было создано кинематографистами Азии, ведь цель смотра – привлекать внимание к богатой кинематографии региона и укреплять связи между киноиндустрией Азии Голливуда.

3 ноября гости кинофестиваля увидят сразу две картины, созданные отечественными кинематографистами. Здесь состоится североамериканская премьера фильма "Акыркы көч" Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу. Фильм является совместным детищем "Кыргызфильма" и общественного фонда "Билимкана". "Акыркы көч" рассказывает историю одинокого писателя Кубата Алиева. Однажды мужчина узнает, что его друг тяжело болен. Чтобы помочь ему, Кубат продает свою квартиру. Но вскоре помощь понадобится уже его собственному брату. Также гости смотра увидят "Шамбалу" Артыкпая Суйундукова. Картина снята на базе Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева при участии киностудии "Айтыш-фильм". Лента создавалась по мотивам повести Чингиза Айтматова "Белый пароход".