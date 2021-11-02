Здоровье, любовь, настроение - ученые советуют окружить себя растениями

Без природы человек никуда. Люди любят ходить в походы, гулять по лесу и проводить время на дачных участках, коротая минуты среди любимых трав и кустарников.

Флора - важный источник, поддерживающий эмоциональное состояние человека. Ученые Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" утверждают, что любовное отношение к "зеленым" собратьям повышает моральные качества.

Дефицит природы или последний ребенок в лесу

Американский журналист Ричард Лоув заговорил о важности растений и их положительном влиянии на воспитание личности еще в начале 2000-х. Именно он ввел такое понятие, как "синдром дефицита природы", суть которого раскрыл в своей книге. Обращаясь к результатам исследований известных ученых, журналист пришел к простому выводу - редкое пребывание детей на природе отрицательно сказывается на их состоянии. Ребята, которые проводят большую часть дня в помещении, подвержены депрессиям, не умеют концентрироваться, страдают соматическими заболеваниями и плохим зрением. Свою книгу Лоув назвал "Последний ребенок в лесу". Работа вышла в свет в 2005 году.

Существует теория психологии среды, которая объясняет необходимость сосуществования человека и растений. Гуляя по лесу, вдыхая ароматы цветов, возясь на грядках или пересаживая горшечный экземпляр, люди полноценно развиваются. Американский биолог Эдвард Уилсон выдвинул эволюционную гипотезу биофилии, в которой заметил, что наши предки тесно контактировали с природой, чтобы выжить. По мнению ученого, остатки этих древних программ, заложенных в нас на генетическом уровне, делают человека более уверенным в себе.

А по мнению российских психологов Софьи Нартовой-Бочавер, Елены Мухортовой и Бориса Ирхина, природа развивает в людях собственную компетентность, а также чувство принадлежности к большому миру. Общаясь с флорой, человек выходит за рамки своей ограниченности.

Возвращаясь к книге Лоува и теме детства, следует воспользоваться советами психологов и подключить ребенка к работе в саду. Когда такой возможности нет, можно заменить грядки с овощами и фруктами на горшки с полезными растениями. Заказать красивый комнатный цветок можно здесь. Яркие благоухающие презенты с интересными листьями и соцветиями помогут развить в малыше целостное восприятие мира. Ухаживая за представителями флоры, ребенок складывает воедино информацию, полученную от всех органов чувств. Кроме того, растениеводство развивает мелкую моторику, знакомит с причинно-следственными связями и помогает сформировать у малыша научный подход к мироустройству.

Увидеть цветок и захотеть жить

Мир растений является естественной психотерапией и формой самопомощи. Сегодня психологи и психотерапевты включают цветы и травы в методику лечений. Американский эколог Пол Шепард выдвинул теорию фиторезонанса, где подчеркнул, что человек реагирует на характеристики растений, которые будят в нем собственное естество: стабильность, укорененность, гибкость и красоту.

Эколог работал с людьми с расстройствами психоэмоционального спектра, пробуя на них идею фиторезананса. Ее цель - подключить пациента к жизни растения, и тем самым пробудить интерес к своей. Шепард пришел к выводу - те, кто занимается садом, сопоставляют растениеводство с личной жизнью. Готовя почву для посадки, человек задумывается о начале "с чистого листа". Он взвешивает свои возможности, выстраивает план дальнейших действий, надеется на светлое будущее. Ухаживая за растениями - поливая и удобряя их, люди учатся заботе о себе.

Общение с миром природы улучшает такие навыки, как планирование, самоконтроль и концентрация внимания. Также оно повышает самооценку. Поработав в саду, любители растений крепче спят ночью. Садоводство входит в состав комплексной терапии при нарушениях памяти.

Общение с природой способствует повышению самооценки, избавляет от нервного напряжения. Растения регулируют уровень гормона стресса - кортизола. Цветы, кустарники и травы восстанавливают силы после операций. Кроме этого, садоводство входит в комплексную терапию от различных зависимостей.

Любить растение - любить мир

Люди меньше тревожатся, спорят и ругаются, если живут в окружении растений. Ученые доказали, что цветы повышают чувство сострадания. Любители флоры бережнее относятся к окружающим. Чаще помогают друзьям, коллегам, незнакомцам на улице.

Психологи утверждают, если человек заботится о растениях, он будет заботиться и о близких. Фанаты цветов легко заводят новые знакомства, особенно с теми, кто разделяет их интересы. Трепетное отношение к природе побуждает людей задумываться и об экологических проблемах, актуальных сегодня.

Российские психологи Софья Нартова-Бочавер и Елена Мухортова доказали, что любовь к растениям напрямую влияет на нравственность человека. Ценители "зеленого мира" трудолюбивы, справедливы, стараются не навредить другим. А еще эти люди далеки от соблазнов, исключением могут быть лишь флористические презенты. Почитатели природы всегда будут рады горшечному растению или свежему букету. Чтобы порадовать родного человека, всегда можно воспользоваться сервисом "доставки цветов по всему миру". Растения - красивые подарки, несущие пользу. Они всегда к месту.